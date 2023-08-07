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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عمل بورسعيد تنظم ندوة لتمكين المرأة وتوعيتها بحقوقها وواجباتها

صدى البلد

نظمت مديرية العمل بمحافظة بورسعيد ندوة تثقيفية بجمعية تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حول قضايا عمل المرأة وتمكينها اقتصادياً، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية، لتمكين المرأة المصرية ورؤية مصر 2030، وفى ضوء توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بأهمية تفعيل الدور التوعوي الذي تقوم به المديريات داخل منشآت القطاع الخاص داخل المحافظات أحكام قانون العمل والمساواة بين الجنسين وتعزيز علاقات العمل بين العمال وأصحاب الأعمال من أجل زيادة الإنتاج وتوفير مناخ عمل آمن.

وقال عبد الونيس عبد الله مدير المديرية  في مستهل كلمته في افتتاح الندوة: إن الواجـب والمسئولية الوطنية تحتم علينا العمل علي تمكين المرأة، والحفاظ على حقوقها القانونية و توعيتها بكافة الحقوق و الواجبات مما يعزز مبادئ تكافؤ الفرص، ويأتي ذلك ضمن تنفيذ رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها للتنمية المستدامة التي تسعى لبناء مجتمع عادل و يضمن الحقوق والفرص المتساوية للجميع  من أجل تحقيق أعلى درجات الاندماج الاجتماعي لكافة الفئات، وأن التقدم الاقتصادي يتحقق عند ضمان مشاركة فعالة للمرأة كشريك أساسي في  التنمية كما استعرض جميع الخدمات التي تقدمها مديرية العمل لمواطنيها بورسعيد.

وأضاف مدير المديرية انه تم خلال فعاليات الندوة تقديم  محاضرة عن قضايا المرأة مع التعريف بأهداف وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة قدمتها لمياء محمود مديرة إدارة الرعاية، كما تم عمل ورشة عمل للحضور للتوعية بكافة الحقوق و الواجبات طبقا لقانون العمل وقانون الطفل والقرارات الوزارية 43 لسنة 2021  بشأن تحديد الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها ، والقرار 44 لسنة 2021 بشأن تنظيم تشغيل النساء ليلاً ..كما قدمت سميرة فوزي مديرة إدارة التوعية والإعلام بالجمعية شرح للخدمات التمويلية وغير التمويلية التي تقدم من قبل الجمعية للسيدات المعيلات و الأكثر احتياجاً وجميع الخدمات التمويلية التي تقدم لأصحاب المشروعات الصغيرة و متناهية الصغر مما يساهم في توفير فرص لإقامة مشروع وتوفير الحياة الكريمة وتساهم في التمكين الاقتصادي للمرأة.

 حضر الندوة رشا توفيق ، مسؤول وحدة شئون المرأة وتكافؤ الفرص ، ودعاء حمدي مفتش علاقات العمل بمكتب بورسعيد .

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