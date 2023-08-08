الغضبان: 260 مليون جنيه دعما لإنشاء استاد المصري..والعمل يجري على قدم وساق

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على أن العمل يجرى على قدم و ساق فى أعمال إنشاء استاد النادي المصري، ومحافظة بورسعيد دعمت إنشاء النادي بحوالي 260 مليون جنيه.

وطمأن الغضبان أهالي بورسعيد بأن هناك دعم مالي وفني مستمر للنادي، كما وجه المحافظ الشكر لمجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل ابو علي على جهودهم المتواصلة في تحقيق النجاحات بالنادي المصري.

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و أكد محافظ بورسعيد على أن القيادة السياسية أولت المحافظة اهتماما غير مسبوق، و حظيت بانجاز مشروعات قومية في وقت قياسي، انعكست على مستوى معيشة المواطن ببورسعيد، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على جعل بورسعيد قاطرة التنمية.

كما وجه محافظ بورسعيد بالشكر لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة بورسعيد.

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وأكد محافظ بورسعيد على أن هناك تواصل وتكامل مستمر معهم بما يحقق مصلحة المواطن في المقام الأول.