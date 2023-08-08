عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الغضبان: 260 مليون جنيه دعما لإنشاء استاد المصري..والعمل يجري على قدم وساق

أعمال إنشاء النادى
أعمال إنشاء النادى المصري

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على أن العمل يجرى على قدم و ساق فى أعمال إنشاء استاد النادي المصري، ومحافظة بورسعيد دعمت إنشاء النادي بحوالي 260 مليون جنيه.

وطمأن الغضبان أهالي بورسعيد بأن هناك دعم مالي وفني مستمر للنادي، كما وجه المحافظ الشكر لمجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل ابو علي على جهودهم المتواصلة في تحقيق النجاحات بالنادي المصري.

أعمال إنشاء النادى المصري

IMG-20230808-WA0058
IMG-20230808-WA0058
IMG-20230808-WA0052
IMG-20230808-WA0052
IMG-20230808-WA0054
IMG-20230808-WA0054
IMG-20230808-WA0049
IMG-20230808-WA0049
IMG-20230808-WA0050
IMG-20230808-WA0050
IMG-20230808-WA0048
IMG-20230808-WA0048
IMG-20230808-WA0056
IMG-20230808-WA0056
IMG-20230808-WA0053
IMG-20230808-WA0053
IMG-20230808-WA0051
IMG-20230808-WA0051
IMG-20230808-WA0055
IMG-20230808-WA0055

و أكد محافظ بورسعيد على أن القيادة السياسية أولت المحافظة اهتماما غير مسبوق، و حظيت بانجاز مشروعات قومية في وقت قياسي، انعكست على مستوى معيشة المواطن ببورسعيد، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على جعل بورسعيد قاطرة التنمية. 

انطلاق حملة غسيل وتطهير شبكات مياه الشرب بمحافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس

ننشر أسماء أوائل الثانوية العامة المكرمين على مستوى محافظة بورسعيد| مستند

كما وجه محافظ بورسعيد بالشكر لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة بورسعيد. 

أعمال إنشاء النادى المصري

IMG-20230808-WA0043
IMG-20230808-WA0043
IMG-20230808-WA0042
IMG-20230808-WA0042
IMG-20230808-WA0047
IMG-20230808-WA0047
IMG-20230808-WA0045
IMG-20230808-WA0045
IMG-20230808-WA0046
IMG-20230808-WA0046
IMG-20230808-WA0044
IMG-20230808-WA0044
IMG-20230808-WA0055
IMG-20230808-WA0055
IMG-20230808-WA0051
IMG-20230808-WA0051

وأكد محافظ بورسعيد على أن هناك تواصل وتكامل مستمر معهم بما يحقق مصلحة المواطن في المقام الأول. 

بورسعيد المصري استاد النادي المصري أعضاء مجلسى النواب والشيوخ اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد للرئيس عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عماله تفتح في الهدوم أكتر.. اعترافات سائق تطبيق اند درايف: جسمها بان كله

رد فعل مفاجئ من شيكابالا بعد هجوم مرتضى منصور عليه.. تفاصيل

18 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الساعات المقبلة

العروسة تتحدث بنفسها| زوجها اتهمها بأنها راجل في ليلة الدخلة .. شاهد ردها عليه بالفيديو

انزلاقات وهبوط وانهيارات.. هل يتم تفريغ سد النهضة بعد الوصول للملء الرابع؟

نهاية حزينة.. شوبير يعلن رحيل جوهرة وسط الأهلي

ورطة جديدة.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن صفقة الزمالك الفاشلة

وداعا ماسنجر .. مفيش رسايل بعد كده على فيسبوك

ترشيحاتنا

بوتين يكشف السبب وراء رفع أسعار الفائدة.. تفاصيل

التعبئة والإحصاء: عدد السكان زاد 10.5 مليون نسمة في أقل من 7 سنوات

قرار عاجل بشأن محاكمة مرتضى منصور في سب موظفة بإحدى الجهات الحكومية

إيطاليا تعلن إلغاء التأشيرة الذهبية للمواطنين من روسيا وبيلاروسيا

النيابة العامة تذيع فيديو لميثاق العدالة.. تفاصيل

قرار جديد بشأن العلاوات الخمس.. ماذا ينتظر أصحاب المعاشات؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير النودلز الكوري والصيني والبيض والدجاج وبأكثر من وصفة

من غير حيرة.. أهم أساسيات اختيار ديكور المنزل

بلدة تمنع سكانها من استخدام السيارات أعرف القصة كاملة

لو حد اغمى عليه في المترو.. اعرف الإسعافات الأولية

فيديو

أمطار رعدية وعواصف.. تحذير عاجل لسكان الإسكندرية وهذه المحافظات

91.5% للطب و84% للهندسة .. مفاجآت بتنسيق المرحلة الأولى | وتنبيه هام للطلاب

مراتي طلعت راجل .. تفاصيل مثيرة في واقعة عروس البحيرة.. فيديو

متحور جديد من فيروس كورونا يهدد العالم| أعراضه غريبه وينتشر بسرعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ