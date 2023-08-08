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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تقديرا لعطائه.. إطلاق اسم النائب الراحل حسن عمار على شارع موازي لاستاد المصري

النائب حسن عمار حفيد
النائب حسن عمار حفيد النائب الراحل حسن عمار

استعراض اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي 2021/2022 ، والموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي 2022/2023، وعرض مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024، وكذا عرض مؤشر تنافسية المحافظات المصرية.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد ، بحضور أعضاء مجلس النواب دكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب و الرياضة بالبرلمان و النائب حسن عمار.

وصدق المجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد ، على إطلاق اسم النائب السابق المرحوم حسن عمار عضو مجلس الشعب والشورى على الشارع الفاصل بين ستاد النادي المصري وكلية التربية النوعية تقديرا لجهوده خلال العمل النيابي.

وأكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، أن اطلاق اسم النائب الراحل هو اقل تقدير لماقدمه النائب الراحل حسن عمار من خدمات جليلة لبورسعيد . 

وأضاف محافظ بورسعيد ، أن عمار الجد ينتهى الي جيل عمالقة النواب للمدينة الباسلة والتى كان لهم بصمات واضحة فى شتى المجالات وصولات وجولات نيابة لا يستطيع احد انكارها . 

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من جانبه ، وجه حفيد النائب حسن عمار الشكر لمحافظ بورسعيد والقيادات التنفيذية على الموافقة على تخليد اسم جده الراحل النائب حسن عمار بإطلاق اسمه على إحد الشوارع الهامة في المحافظة والتى سكون لها أهمية كبرى مع انتهاء أعمال بناء استاد النادى المصري. 

بورسعيد استاد النادي المصري أعضاء مجلس النواب الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ستاد النادى المصرى كلية التربية النوعية

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