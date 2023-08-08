خطة لإصلاح الجهاز التنفيذي للحرة.. محافظ بورسعيد يجتمع بمديرى الإدارات

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ،اليوم ،اجتماعا ، لاستعراض وضع خطة إصلاحية للجهاز التنفيذي بمحافظة بورسعيد لميكنة الجهاز الإداري بالكامل لمتابعة سير العمل داخل الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة ببورسعيد بشكل الكتروني مميكن بالكامل.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد ،واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، اللواء محمد حسيني مدير الجهاز التنفيذي ، وعدد من العاملين بالجهاز التنفيذي.

محافظ بورسعيد يوجه بمواصلة ميكنة كافة إدارات الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة IMG-20230808-WA0084 IMG-20230808-WA0083 IMG-20230808-WA0082 IMG-20230808-WA0079 IMG-20230808-WA0078 IMG-20230808-WA0081 IMG-20230808-WA0080

واطلع المحافظ علي البرنامج المصمم لإنشاء قاعده بيانات مميكنة لتطوير وميكنة جميع الإدارات داخل الجهاز التنفيذي، التي يستهدف في المقام الأول المتابعة الشهرية المستمرة للمشروعات الخاصة بالجهاز التنفيذي ،احتساب إجمالي الدخل الشهري ومستحقات الجهاز التنفيذي بشكل الكتروني مميكن ،عمل محاكاة للأسواق علي أرض الواقع ،و تقليل التدخل البشري وذلك من خلال عمل برنامج محكم وعالي التأمين مسئول عن الإدارة بشكل جيد ، للحفاظ علي إنجازات الجهاز التنفيذي والاستثمارات العملاقة التي يقوم بإدارتها ، مع تسهيل عمليات التواصل لأصحاب المنطقة الحرة .

كما استمع محافظ بورسعيد الي جميع مقترحات مديري الإدارات بالجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة لوضع الخطة الاصلاحية للجهاز التنفيذي بمحافظة بورسعيد وميكنة الجهاز الإداري بالكامل للتعامل بشكل الكتروني كامل للحفاظ علي جميع البيانات والتقليل من التدخل البشري وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن لسرعة إنجاز الأعمال على درجة عالية من الدقة والشفافية ،مؤكدا علي ضرورة التكامل بين جميع الإدارات داخل الجهاز التنفيذي وتطوير مستوى الأداء بما يساهم في إنجاز الأعمال.