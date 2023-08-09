خلال زيارته لترسانة بورسعيد.. رئيس غرفة الملاحة: الاقتصاد الأزرق مستقبل مصر

تفقدت غرفة ملاحة بورسعيد برئاسة النائب عادل اللمعي، رئيس الغرفة، اليوم الأربعاء، ترسانة بورسعيد البحرية التابعة لهيئة قناة السويس، وذلك بحضور عدد من أعضاء الغرفة وقيادات الترسانة.

كانت إدارة ترسانة بورسعيد البحرية، واللجنة النقابية لهيئة قناة السويس ببورسعيد، دعت غرفة الملاحة لزيارة الترسانة والوقوف على آخر المستجدات من تطوير الورش وأسطول هيئة قناة السويس.



رافق وفد غرفة الملاحة المهندس عبدالخالق عوض الله، مدير إدارة الترسانات، المهندس علاء عبدالبر، رئيس ترسانة بورسعيد البحرية، والمهندس أحمد البربرى، نائب مدير الترسانات، وتفقدوا ورش الترسانة المختلفة، والحوض العالم الجديد (فخر القناة).

وأكد النائب عادل اللمعي، رئيس غرفة الملاحة ببورسعيد، أن ترسانة بورسعيد البحرية تمتلك مقاومات بشرية ومعدات تجعلها رائدة في مجال صناعة وصيانة السفن، مضيفًا أننا نستطيع منافسة أكبر الترسانات على مستوى العالم.



وأشار رئيس غرفة الملاحة ببورسعيد، إلى أن الإقتصاد الأزرق هو مستقبل مصر خلال الفترة القادمة لما تملكه من موقع مميز، وتزامناً ما مجهودات الدولة التي تبذلها في بناء الأرصفة البحرية الجديدة بالموانئ، وكذلك العمل على تطوير الموانئ القديمة لتضاهي الموانئ العالمية مما يعمل على توفير فرص عمل للشباب.

رئيس غرفة ملاحة بورسعيد يتفقد الترسانة البحرية IMG-20230809-WA0014 IMG-20230809-WA0013 IMG-20230809-WA0012 IMG-20230809-WA0010 IMG-20230809-WA0011 IMG-20230809-WA0009



وأوضح مسئولوا الترسانات خلال الجولة، أن هيئة قناة السويس تعمل بشكل دائم على تطوير أسطولها والتعاون مع خبرات عالمية لبناء قطع بحرية جديدة تساعد في صيانة المعدات والآلات التي تملكها الهيئة، بالإضافة إلى الخدمات التي تقدمها للسفن العابرة.