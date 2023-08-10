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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وكيل تعليم بورسعيد: الأنشطة التربوية تدعم وتسهم في تكوين شخصية الطلاب

منتخب بورسعيد للموسيقى
منتخب بورسعيد للموسيقى و الغناء

شهدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم، بمحافظة بورسعيد اليوم، أولى الجلسات التحضيرية لمنتخب تعليم بورسعيد  للموسيقى والغناء الفردي والجماعي بمقر مركز القدرات وتنمية المواهب الموسيقية بمدرسة بورسعيد الرسمية للغات.

يأتي ذلك في إطار متابعة وكيل تعليم بورسعيد لمراكز تنمية القدرات على مستوى المحافظة لمختلف الأنشطة، مشيرة إلى أن دور المدرسة لا يقتصر على التعليم فقط وإنما اكتشاف تنمية وصقل قدرات الطالب الإبداعية والفنية في مختلف الأنشطة.

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 وقالت وكيل أول الوزارة إن منتخب تعليم بورسعيد للموسيقى والغناء الفردي والجماعي يضم 70 عازفا على الآلات الموسيقية الشرقية والغربية وعدد 50 طالبا وطالبة ما بين الغناء الفردي والجماعي تحت إشراف  إيمان الشناوي موجه عام التربية الموسيقية والفريق المعاون لها من الموجهين والمعلمين.

منتخب بورسعيد للموسيقى و الغناء

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وأكدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل تعليم بورسعيد أن الأنشطة التربوية تدعم وتسهم في تكوين شخصية الطلاب وتساعدهم على الانتقاء الفني وتعينهم على تذوق قيمة الجمال وكذلك التدريب على العمل الجماعي.

 

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