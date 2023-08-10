وكيل تعليم بورسعيد: الأنشطة التربوية تدعم وتسهم في تكوين شخصية الطلاب

شهدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم، بمحافظة بورسعيد اليوم، أولى الجلسات التحضيرية لمنتخب تعليم بورسعيد للموسيقى والغناء الفردي والجماعي بمقر مركز القدرات وتنمية المواهب الموسيقية بمدرسة بورسعيد الرسمية للغات.

يأتي ذلك في إطار متابعة وكيل تعليم بورسعيد لمراكز تنمية القدرات على مستوى المحافظة لمختلف الأنشطة، مشيرة إلى أن دور المدرسة لا يقتصر على التعليم فقط وإنما اكتشاف تنمية وصقل قدرات الطالب الإبداعية والفنية في مختلف الأنشطة.

وقالت وكيل أول الوزارة إن منتخب تعليم بورسعيد للموسيقى والغناء الفردي والجماعي يضم 70 عازفا على الآلات الموسيقية الشرقية والغربية وعدد 50 طالبا وطالبة ما بين الغناء الفردي والجماعي تحت إشراف إيمان الشناوي موجه عام التربية الموسيقية والفريق المعاون لها من الموجهين والمعلمين.

منتخب بورسعيد للموسيقى و الغناء IMG-20230810-WA0004 IMG-20230810-WA0005 IMG-20230810-WA0006 IMG-20230810-WA0007 IMG-20230810-WA0008 IMG-20230810-WA0009 IMG-20230810-WA0010 IMG-20230810-WA0011 IMG-20230810-WA0001 IMG-20230810-WA0002 IMG-20230810-WA0003

وأكدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل تعليم بورسعيد أن الأنشطة التربوية تدعم وتسهم في تكوين شخصية الطلاب وتساعدهم على الانتقاء الفني وتعينهم على تذوق قيمة الجمال وكذلك التدريب على العمل الجماعي.