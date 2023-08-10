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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة بورسعيد تشارك في مؤتمر التميز العلمي

جامعة بورسعيد تشارك
جامعة بورسعيد تشارك بوفد رفيع المستوى في فعاليات مؤتمر التم

شاركت جامعة بورسعيد برئاسة الدكتور ايمن ابراهيم بوفد رفيع المستوى في مؤتمر التميز العلمي  تحت عنوان (التميز في البحث العلمي مستقبل الإنتاج المعرفى في مصر) الذي عقدته وزارة التعليم العالى والبحث العلمى وهيئة فولبرايت في مصر وبحضور  الدكتور محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ود. ماجي نصيف المدير التنفيذي لهيئة فولبرايت، و د. ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمى، ولفيف من رؤساء الجامعات والمراكز البحثية وقيادات التعليم العالي كما حضر د. مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، ود. ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار،و د.عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية والمشرف على بنك المعرفة المصري. وعدد من  العلماء والباحثين المصريين البارزين في مجال تخصصاتهم والباحثين المدرجين بقائمة ستانفورد العالمية. 

يعد المؤتمر أكبر تجمع لعلماء مصر المتميزين حيث تناول المؤتمر محاور عديدة تتناول  الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ومن اهمها ربط العلماء المصريين بالعلماء المتميزين دوليًا لإنتاج بحوث مشتركة وربط العلماء المصريين في التخصصات العلمية المختلفة بمختلف الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية وربط ابتكارات العلماء المصريين المتميزين بالصناعة والاقتصاد القومى والتركيز على الابتكار في البحث العلمي ودعم الاقتصاد القومي بالاضافة الى دعم التوجه إلى التخصصات البينية فى البرامج الدراسية بالجامعات المصرية.


أعرب الدكتور أيمن ابراهيم عن سعادته بمشاركة علماء الجامعة في هذا التجمع العلمي المتميز حيث تمتلك جامعة بورسعيد قامات علمية حريصة دائما على الاطلاع والمعرفة والتبادل العلمي والثقافي والمشاركة في جميع المحافل العلمية والثقافية. 

وأكدت  الدكتور راوية رزق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث الحرص الدائم على المشاركة في اي فعالية تثري قطاع  البحث العلمي الذي شهد تطورا ملحوظا في الفترة الاخيرة 
مع الحرص الدائم بالحفاظ على استمرار تقدم الجامعة في جميع التصنيفات العلمية المحلية والعالمية. 

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ومثل جامعة بورسعيد بوفدها عدد من العلماء من مختلف تخصصات الجامعة وهم  الدكتور نبيل المنشاوي و الدكتور ممدوح جاد الله و الدكتور سعد بهي الدين من كلية الهندسة، والدكتور محمد كامل حسن والدكتور عامر شحاتة من كلية العلوم، و الدكتور ايمان صالح شاهين من كلية التمريض، والدكتور أيمن ابو المعاطي من كلية الصيدلة.

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