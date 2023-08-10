بدء إرسال رسائل نصية لمواطني بورسعيد عبر الهاتف المحمول لاستلام الكارت الموحد

أعلنت محافظة بورسعيد، عن البدء في إرسال رسائل نصية للمواطنين عبر المحمول لاستلام الكارت الموحد، حيث يهدف تطبيق الكارت الموحد إلى التأكد من وصول الدعم لجميع المستحقين، ومنع عملية التلاعب والاستيلاء على دعم المواطن.

ويُعد الكارت الموحد الذى سيتم تطبيقه فى بورسعيد بطاقة الكترونية مسبقة الدفع لاستخدام خدمات الإيداع أو استقبال مبالغ مباشرة على البطاقة واتمام عمليات الشراء من ماكينات نقاط البيع لدى التجار أو السحب النقدي من ماكينات الصراف الٱتية للبريد المصري.

ويضم الكارت الموحد خدمات التموين والتأمين الصحي الشامل اضافة لخدمات المدفوعات الحكومية لابناء بورسعيد وسيتم فتح حساب شخصي لكل مواطن في البريد المصري مع تسجيل بيانات بطاقة الرقم القومي ورقم هاتفه المحمول المسجل لدى احدى شركات المحمول وسيكون مزود ببصمة الكترونية.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت أنه سيتم البدء في تطبيق "الكارت الموحد" بمحافظة بورسعيد شهر أغسطس 2023 و سيتم تعميم تجربة الكارت للتموين في مختلف المحافظات بعد ذلك بعدة شهور ..

- يتميز الكارت الموحد بـ بصمة ذكية، للتأكد من أن الخدمة تمت بشكل سليم.

- وسيتم إصدار الكارت الموحد للمواطن مجانا.

كيفية استخراج الكارت الموحد للتموين 2023

يمكن استخراج الكارت الموحد من خلال فروع البريد ومراكز التموين ومبنى التأمين الصحى ومركز تكنولوجى الديوان بمحافظة بورسعيد حسب الرساله المرسله للمواطن على تليفونه المحمول

ويستطيع المواطنون استخراج الكارت الموحد بديل بطاقة التموين 2023 عن طريق موقع بوابة مصر الرقمية .

ويضمن الكارت الموحد، وصول الدعم للمستحقين في الدولة، وذلك من خلال تقديم كافة الخدمات المتاحة للمواطنين.

مزايا استخراج الكارت الموحد 2023

- الكارت الموحد هو البديل الأفضل لبطاقة التموين.

- يتواجد بالكارت الموحد حصة السلع التموينية ونقاط الخبز.

- يحصل المواطن من خلال الكارت الموحد على الخبز المدعم.

- يحافظ الكارت الموحد على حقوق جميع المواطنين من السرقة.

- يحصل المواطن من خلال الكارت على خدمات التأمين الصحى الشامل

