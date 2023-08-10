بورسعيد تستهدف وصول الكارت الموحد لـ500 ألف مواطن.. تفاصيل تدشين المنظومة

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، الدكتور خالد العطار نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة، والوفد المرافق، بديوان عام المحافظة، وذلك لتدشين منظومة الكارت الموحد الذكي للمواطن ، والذي يأتي استكمالا لمنظومة التحول الرقمي التي شهدتها المحافظة في كافة المجالات.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، والدكتور ابراهيم سرحان رئيس مجلس ادارة شركه اي فينس، ودكتور مي فاروق المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، ودكتور شريف فاروق رئيس هيئة البريد المصري، وعدد من الجهات التنفيذية.

وأثنى محافظ بورسعيد على جهود وزارة الاتصالات في ملف تطبيق التحول الرقمي ببورسعيد، لافتا إلى أن الاجتماع يتناول إجراءات تسليم الكارت الموحد للمواطن، وتوضيح كل ما يخص الكارت الموحد الذكي، لتعريف المواطن بكيفية الحصول عليه والتعامل من خلاله، كجزء من منظومة الحوكمة التي تستهدفها الدولة المصرية، والتي تهدف للقضاء على أشكال الفساد و سرعة وسهولة تقديم الخدمة للمواطن.

وخلال كلمته، أكد محافظ بورسعيد أن الكارت الموحد الذكي هو كارت مسبق الدفع يتم استخدامه في خدمات التموين والتأمين الصحي الشامل و خدمات المدفوعات الحكومية، مؤكدا أن تطبيق المنظومة استغرق عدد من السنوات ووراءه مجهود كبير من اجل خدمة المواطن في المقام الاول، حيث يهدف الكارت الموحد لتأمين خدمات المواطن وضمان وصول الدعم لمستحقيه ، مشيرا أن سيكون لكل فرد يحمل بطاقة رقم قومي كارت خاص به.

وشدد محافظ بورسعيد على ضرورة وعي المواطن بجهود الدولة نحو الارتقاء بالخدمات المقدمة، و عدم الانصياع خلف الشائعات التي تعطل مسيرة التنمية، مؤكدت أن كافة الجهات المعنية بالدولة تعمل في المقام الاول لصالح المواطن، منوها أن الكارت يهدف لتوفير ما يحتاجه المواطن من متطلباته الأساسية.

وأوضح الغضبان أن الكارت يستهدف تبسيط حزمة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسريع إجراءات الحصول عليها، إضافة إلى ضمان توجيه الدعم للمستحقين ودعم منظومة الشمول المالي، منوهًا إلى أنه سيمثل نقلة نوعية فى منظومة الخدمات المقدمة للمواطن ، ضمن منظومة عملاقة للتحول الرقمي.

وخلال اللقاء، كشف الدكتور خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة، عن تفاصيل كارت المواطن الموحد الذي تم إصداره بالتعاون بين وزارة الاتصالات وهيئة البريد ، مشيرا إلى أن الكارت الموحد الجديد يساعد على توحيد حزمة الخدمة المقدمة للمواطنين، موضحًا أن المرحلة الأولى ستضم خدمات التموين والتأمين الصحى الشامل، إضافة إلى خدمات المدفوعات الإلكترونية، وذكر أن كل مواطن يحصل على الكارت الموحد سيقوم بفتح حساب شخصى فى هيئة البريد مع تسجيل بيانات بطاقة الرقم القومى ورقم هاتفه المحمول المسجل باسمه لدى إحدى شركات المحمول، لافتا إلى أنه سيكون مزودًا ببصمة ذكية تمكن الدولة من التأكد من وصول الخدمة إلى متلقيها، ولفت إلى أنه سيتم بدء العمل بالكارت الموحد ببورسعيد كبداية و تجربة استرشادية سوف يتم تعميمها علي باقي المحافظات.

كما كشفت الجهات المختصة عن كافة المعلومات حول الكارت الموحد الجديد، و تم عقد حوار مفتوح بين المختصيين و عدد من المواطنين و الجهات المختصة للاجابة على تساؤلات عدد من المواطنين.



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جدير بالذكر، يعد الهدف من تطبيق منظومة الكارت الذكي الموحد، هو ضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنع التلاعب أو الاستيلاء على دعم المواطن، حيث لن يستطيع المستفيد من كارت الدعم الموحد الاستغناء عنه، كما أنه هذا الكارت لن يكون بديلا عن بطاقات التموين، ولكنه سيكون كارت متعدد الخدمات يستطيع المواطن الحصول منه على حقوقه في الدعم من الدولة في مختلف القطاعات.

https://youtu.be/6PdNwx7PvVg