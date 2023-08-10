محافظ بورسعيد: صلاحية الكارت الموحد 3 سنوات مقابل رسوم رمزية

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، إن صلاحية الكارت الموحد الجديد 3 سنوات مقابل أجر رمزي.

وأضاف محافظ بورسعيد خلال الاجتماع الذي عُقد بديوان عام محافظة بورسعيد، بحضور الدكتور خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، وايهاب ابو بكر، نائب رئيس هيئة البريد المصري، ودكتوره مي فاروق، المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، لمناقشة منظومة الكارت الموحد، إن الكارت يضم كافة خدمات التموين والتأمين الصحي الشامل والمدفوعات والرسالة تأتي لتنظيم توافد المواطنين في أوقات محددة على مكاتب البريد والتموين منعا الزحام لتقديم الخدمات بكل يسر، موجها الشكر إلى رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، الذي جعل مصر ومن ضمنها بورسعيد في مكان اخر.



ومن المنتظر أن يتفقد القيادات يرافقهم محافظ بورسعيد عدد من مراكز البريد والتموين والتأمين الصحي الشامل، لمتابعة تطبيق منظومة الكارت الموحد الجديدة، وذلك عقب بدء إرسال رسائل نصية للمواطنين عبر المحمول لاستلام "الكارت الموحد".