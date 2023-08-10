عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لكبار السن والمرضى.. تقديم البصمة الإلكترونية لـ"الكارت الموحد" في المنازل ببورسعيد

نائب وزير الاتصالات
نائب وزير الاتصالات

أكد الدكتور خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة،خلال زيارته لمحافظة بورسعيد  اليوم الخميس، على أنه سيجرى الحصول على البصمة الإلكترونية الخاصة بمنظومة الكارت الموحد من المرضى وكبار السن بمحافظة بورسعيد الذين لن يتمكنوا من التوجه إلى مكاتب البريد أو التموين من منازلهم.

وأوضح خلال الاجتماع الذي عُقد بديوان عام محافظة بورسعيد، بحضور المحافظ اللواء عادل الغضبان، ودكتورة مي فاروق، المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، وايهاب ابو بكر، نائب رئيس هيئة البريد المصري لمناقشة منظومة الكارت الموحد، أنه سيجرى تقديم طلب إلى مدير مكتب البريد وسيتحدد موعد لاحق لإرسال موظف برفقة الجهاز الخاص بالبصمة الإلكترونية لانهاء كافة الإجراءات الخاصة بالكارت واستلامه.

ونفى ما تداوله البعض بشأن حرمان غير المسددين لاشتراك التأمين الصحي الشامل من الحصول على المقررات التموينية، مؤكدا على أن كلا منهما شأن منفصل بذاته ولا ربط بينهما، فغير المسدد لاشتراك التأمين الصحي الشامل لن يتلقى خدمات التأمين ولكن سيحصل على مقرراته التموينية بشأن طبيعي، كما أن كارت التموين القديم مستمر العمل به وليس إجباريا صرف التموين بالكارت الموحد، لكن مع اكتمال المنظومة سيكون إجباريا الحصول على الكارت الموحد لتلقي خدمات التأمين الصحي الشامل.

محافظ بورسعيد: صلاحية الكارت الموحد 3 سنوات مقابل رسوم رمزية

26 مؤسسة وطنية شاركت في منظومة الكارت الموحد لتطبيقه تجريبياً فى بورسعيد

ومن المنتظر أن يتفقد القيادات الأربع عدد من مراكز البريد والتموين والتأمين الصحي الشامل، لمتابعة تطبيق منظومة الكارت الموحد الجديدة، وذلك عقب بدء إرسال رسائل نصية للمواطنين عبر المحمول لاستلام "الكارت الموحد".

بورسعيد التامين الصحي الشامل التحول الرقمي الكارت الموحد الجديد المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل تطبيق منظومة الكارت الموحد هيئة التأمين الصحى الشامل خالد العطار نائب وزير الاتصالات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

15 درجة دفعة واحدة خلال ساعات|الأرصاد تزف مفاجأة غير مسبوقة بشأن الطقس

بيان عاجل من الأرصاد للتحذير من ظاهرة جوية تستمر 3 أيام

تعليق مثير من رضا عبد العال على عقوبة حسين الشحات

بـ15 جنيها| مفاجأة بأسعار السجائر.. وشكل جديد للعلبة يمنع التلاعب

مفاجأة.. سبب عدم حضور مرتضى منصور جلسة الاستئناف على حبسه

ننشر القائمة الكاملة للاعبين الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

غداً.. قطع المياه لمدة 8 ساعات في المهندسين والدقي بالجيزة

انخفاض جديد| أسعار الأرز تفاجئ المصريين بعد قرار الحكومة

ترشيحاتنا

لأصحاب الأمراض الجلدية والحساسية.. هانى الناظر يقدم نصائح الصيف

هجوم مضاد روسي أم حيلة.. ماذا يحدث في أوكرانيا؟

زلزال بقوة 4.76 ريختر شمال دمياط

زلزال بقوة 4 ريختر بالقرب من دمياط والبحوث الفلكية توضح التفاصيل

هبوط أسعار الذهب الآن في مصر.. وعيار 21 مفاجأة

السعر الجديد لأرخص سيارة عائلية في مصر.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خست 60 كيلو في وقت قصير وبدون دكتور.. سيدة بريطانية تثير الجدل

لن تتوقعها.. اكتشف أعراض خمول الغدة الدرقية

حتى لا تشعر بالندم ..7 أعراض محتملة لسرطان الدماغ |احذر

طريقة تحضير النودلز الصيني

فيديو

الشرقية للدخان تعد بحل أزمة السجائر.. وأحمد موسى يحذر من الحيتان

31 ألف إصابة | متحور كورونا الجديد يهدد العالم

مفاجأة تنتظر أسعار السجائر.. ومصير صادم ينتظر المتلاعبين في السوق

اشتروا ذهب الآن | مفاجأة في سعر عيار 21 وتفاصيل سعر الدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ