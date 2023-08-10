الغضبان: بدأنا ميكنة إدارات الجهاز التنفيذي ببورسعيد منذ 8 أشهر

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم، اجتماعا لمتابعة مستجدات العمل في خطة ميكنة إدارات الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة بمحافظة بورسعيد، والذي يأتي ضمن خطة موسعة لتطبيق التحول الرقمي بكافة الإدارات والجهات الإدارية ببورسعيد.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد ،واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، و اللواء محمد حسيني مدير الجهاز التنفيذي ، و المهندس سيد خلف والاستاذ عصام حنفي مستشار المحافظة للمشروعات ، و الدكتورة نور الهدى الجمال رئيس مجلس إدارة مؤسسة مشكاة نور الثقافية والخيرية، وعدد من الادارات المختصة بالديوان العام.

وأكد محافظ بورسعيد أنه يجرى ميكنة إدارات الجهاز التنفيذي بمحافظة بورسعيد منذ 8 أشهر، نظرا لأهمية الجهاز التنفيذي والذي يشرف على العديد من الملفات الهامة، وبما يضمن تطوير مستوى الأداء في الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الجهاز التنفيذي

وشدد محافظ بورسعيد على تكثيف الجهود والإسراع في معدلات العمل وتذليل كافة العقبات للانتهاء من أعمال ميكنة إدارات الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة، لافتا أنه سيجرى التشغيل التجريبي للبرنامج المصمم لإنشاء قاعدة بيانات مميكنة لتطوير وميكنة جميع الإدارات داخل الجهاز التنفيذي خلال أكتوبر القادم.

وأشار محافظ بورسعيد، إلى أن البرنامج يستهدف في المقام الأول المتابعة الشهرية المستمرة للمشروعات الخاصة بالجهاز التنفيذي ،احتساب إجمالي الدخل الشهري ومستحقات الجهاز التنفيذي بشكل الكتروني مميكن ،عمل محاكاة للأسواق علي أرض الواقع ،و تقليل التدخل البشري وذلك من خلال عمل برنامج محكم وعالي التأمين مسئول عن الإدارة بشكل جيد ، للحفاظ علي إنجازات الجهاز التنفيذي والاستثمارات العملاقة التي يقوم بإدارتها ، مع تسهيل عمليات التواصل لأصحاب المنطقة الحرة .