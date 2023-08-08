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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

لو ضاعت أو اتكسرت.. كيفية استخراج بدل فاقد أو تالف بطاقة التموين

بطاقة التموين
بطاقة التموين

يسعي الكثير من المواطنين إلي استخراج بطاقة التموين جديدة خاصة حال فقدان البطاقة التموينية أو تعرضها للكسر والتي تعد من ذات أهمية كبيرة حيث أنه من خلالها يتم صرف السلع التموينية.


استخراج بدل تالف أو فاقد بطاقة التموين 


وتسعي الدولة إلي توفير الوقت والجهد علي المواطن من خلال إتاحة خدماتها عبر الانترنت وذلك من خلال بوابة مصر الرقمية، حيث يمكن للمواطنين استخراج بدل تالف ل بطاقة التموين أو بدل فاقد.

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خطوات إصدار بدل تالف بطاقة التموين

ويمكن إصدار بدل تالف أو فاقد بطاقة التموين عبر خطوات سهلة وبسيطة من خلال بوابة مصر الرقمية والتي تستلزم وجود هاتف وانترنت:-

- يمكن للراغبين في استخراج بدل فاقد أو تالف ل بطاقة التموين القيام بأولي الخطوات وهى الدخول عبر بوابة مصر الرقمية

- وفي هذه الخطوة يختار المواطن من بين الخدمات الضغط على بدل فاقد أو تالف بطاقة التموين

- وتتضمن  هذه الخطوة يقوم المواطن بإدخال جميع البيانات بشكل صحيح.

- وفى هذه الخطوة يقوم المواطن الراغب فى استخراج بطاقة التموين بالضغط بعدها على موافق و إدخال رقم بطاقة التموين.

- كما تشمل خطوات استخراج بدل تالف لبطاقة التموين اختيار المحافظة و إدخال الرقم القومي الخاص بصاحب بطاقة التموين ثم الضغط على كلمة عرض.

- ويطلب فى هذه الخطوة إدخال رقم الهاتف المحمول المسجل باسم صاحب بطاقة التموين قم اختر الصفحة الخاصة بطلب بدل الفاقد أو التالف.

- وأخيرا يتم الضغط على تسجيل الطلب بطاقة بدل فاقد أو تالف.

ويمكن للمواطن استلام بطاقة التموين  بدل تالف في حدود من أسبوعين إلى 3 أسابيع، ويتم يصرف الخبز بعد 72 ساعة من استلام البطاقة، أما التموين فيتم صرفه في الشهر التالي لصدور البطاقة.

خطوات إيقاف البطاقة التموينية


وهناك بعض المواطنين الغير مستحقين لصرف السلع التموينية وعليه يمكن من خلال بوابة مصر الرقمية أن يقوم المواطن بحذف نفسه من بطاقة التموين بكل سهولة عبر الدخول إلي بوابة مصر الرقمية والقيام بتلك الخطوات:-

- تبدء أولي خطوات إيقاف البطاقة التموينية يتم الدخول للحساب الشخصي على بوابة مصر الرقمية

- اختيار  إيقاف البطاقة التموينية من بين الخدمات التموينية

-  ومن بين خطوات إيقاف البطاقة التموينية يتم اختيار أيقونة خدمة إيقاف بطاقة التموين، وذلك من بين الاختيارات الثلاث التي تتضمن «إيقاف نفسي من بطاقة التموين»  خدمة إيقاف أحد أفراد الأسرة من بطاقة التموين .

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- ثم يقوم المواطن الراغب فى إيقاف البطاقة التموينية باستكمال تدوين البيانات المطلوبة منه

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