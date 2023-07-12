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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مش صحيح | أحمد موسى يكشف أمرًا عاجلًا بشأن بطاقة التموين

بطاقة التموين
بطاقة التموين

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن بطاقات التموين لن تلغى والكارت الذكي ليس بديلا لها، وأن ما ينشر بشأن إلغاء البطاقات أمر غير صحيح.

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وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئولي" المذاع على قناة صدى البلد، أن المواطنين عليهم عدم القلق، وأن البطاقة لن تلغى، وأن الكارت الذكي سيكون في بورسعيد، كتجربة، مثل تجربة التأمين الصحي.

وأشار إلي أن هناك 23 مليون لديه بطاقة تموين، وهناك 64 مليون مصري، يستفيد من الدعم التمويني.

ولفت إلي أن هناك 70 ألف يستفيد من العيش المدعم، وأن هناك تطوير في المنظومة ولكن لن يكون هناك حذف لأحد من بطاقات التموين.

وأشار إلي أنه سيتم تعميم الخدمات المقدمة للمواطنين على الكارت الذكي، ولكن لن تلغى البطاقة التموينية.

 

بطاقات التموين أحمد موسى قناة صدي البلد صدى البلد بورسعيد التأمين الصحي بطاقة تموين الكارت الذكي

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