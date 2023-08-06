للاستفادة بـ31 سلعة.. طريقة وشروط إضافة المواليد على بطاقة التموين| تفاصيل

تتواصل إجراءات إضافة المواليد الجدد إلى بطاقات التموين فكثير من المواطنين يسعون إلى إضافة المواليد الجدد خاصة بعد فتح باب إضافة المواليد الي بطاقات التموين للأسر الأولي بالرعاية.

حيث يعتبر عمر الأبناء أحد الشروط الأساسية لقبول طلب إضافة المواليد على بطاقة التموين، وذلك وفقا لقرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، الذي حدد قبول الأبناء الذين لا تقل أعمارهم عن 4 سنوات فقط، بشرط أن تكون بطاقة التموين للأسرة، لا يصل عدد أفرادها عن 4 أفراد.

بطاقة التموين

إضافة المواليد

وأوضحت وزارة التموين أنه يمكن للمواطنين إنجاز خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين من خلال الدخول على موقع دعم مصر، مع ضرورة اتباع خطوات التسجيل الموضحة خلال هذا الرابـط

وأكدت الوزارة سابقا أنه يتم استقبال طلبات إضافة المواليد على بطاقة التموين، من فئات مستحقي معاش تكافل وكرامة وحاملي كارت الخدمات المتكاملة ومستحقي معاش التضامن الاجتماعي وأبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة، على ألا تقل أعمار الأبناء المراد إضافتهم عن 4 سنوات.

ويتم تسجيل المواليد على بطاقة التموين من رابط دعم مصر التمويني ويتم:

إدخال رقم البطاقة التموينية على موقع دعم من التمويني من هنا .

اضغط على فتح حساب جديد.

ثم اختر خدمات التموين.

قم بكتابة الاسم الأول للأم (الوالدة).

اضغط على أيقونة إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين في بطاقة التموين.

كتابة اسم المولود (طفل- طفلة) الذي ترغب في إضافته، على أن يكون الاسم رباعيا.

إدخال الرقم القومي الخاص الموجود بشهادة الميلاد، حتى تتم إضافة مواليد لبطاقة التموين.

كتابة صلة قرابة المولود، اختيار الصفة (ضم الأبناء).

اضغط على أيقونة (إضافة).

وزير التموين

شروط الإضافة

وأوضحت وزارة التموين في بيانات سابقة أنه يحق للمواطن إدخال طلب واحد لـ إضافة المواليد والأشخاص الموجودين على بطاقة التموين، وفي حال العثور على أكثر من طلب سيتم حذف جميع الطلبات.

هناك مجموعة خطوات لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2023، وفقا لما أقرته وزارة التموين والتجارة الداخلية منها:

أن يكون الحد الأقصى لبطاقة التموين 4 أفراد، وهما: زوج وزوجة و2 من الأبناء.

يمكن أن تكون البطاقة التموينية لـ 3 أفراد فقط، وتتم إضافة فرد آخر بشرط أن تكون الأسرة من الأولى بالرعاية.

ينخفض المعاش الشهري عن 2500 جنيه.

الحد الأدنى للدخل الشهري لصاحب بطاقة التموين أقل من 3 آلاف جنيه.

وفي مايو الماضي، قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه لا يوجد إضافة مواليد جدد على بطاقات التموين الا لبعض الفئات فقط، مضيفا أن إضافة المواليد ستكون للفئات الأولى بالرعاية فقط والأكثر احتياجا للدعم.

وأضاف وزير التموين إلى أن الفئات المستحقة لإضافة المواليد الجدد هم أصحاب تكافل وكرامة، والحاصلون على معاش تضامن اجتماعي، ومعاش أقل من 2500 جنيه، والحاصلون على الحد الأدنى للأجور (3000 جنيه).

وأكمل وزير التموين أن الأبناء الذين سيتم إضافتهم هم الذين لا تقل أعمارهم عن 4 سنوات، وهم مواليد عام 2018 فأقل، وشدد وزير التموين على ألا يتجاوز عدد أفراد البطاقة 4 أفراد فقط، موضحا: "لو كان عدد أفراد البطاقة 3 أفراد، يتم إضافة طفل واحد فقط، ولو عددها 4 أفراد لا يتم إضافة أي فرد أخر حتى وإن كان يستحق".

ووجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية مديريات التموين بإخطار مكاتب التموين التابعة لها باستلام الطلبات من المواطنين، الخاصة بإضافة مواليد للفئات الأكثر احتياجًا وتيسيرًا لهم، والذي يتضمن:

اسم صاحب البطاقة.

الرقم القومي.

رقم البطاقة التموينية.

عدد أفراد البطاقة والأفراد المراد إضافتهم.

أرقامهم القومية، بحيث ألا تزيد البطاقة على 4 أفراد.

وزارة التموين

31 سلعة وصنفا

فيما تضمنت خطوات إضافة المواليد كتابة اسم صاحب البطاقة التموينية ورقمها المكون من 12 رقمًا، والرقم القومي الخاص بصاحبها، وتحديد عدد افراد البطاقة، والأفراد المراد إضافتهم وأرقامهم القومية، وتسمح بطاقة التموين لصاحبها صرف السلع الغذائية بقيمة 50 جنيها شهريا لكل فرد مقيد على البطاقة.

وتتاح خدمات صرف التموين من خلال فروع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ الصرف المنتشرة على مستوى كافة محافظات الجمهورية، من بين ما يقرب من 31 سلعة وصنفا من السلع على بطاقة التموين، ضمن المقررات التموينية.

تعد بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد 2023، من أهم المواقع الحكومية التي تتيح خدمات وزارة التموين الكترونيًا وتوفر الوقت والجهد على المواطنين لإنهاء مصالحهم، وهي البوابة الوحيدة التي تتيح إضافة المواليد والزوجة بعد غلق خدمات موقع دعم مصر الحكومي واقتصارها على تسجيل الهاتف لصاحب البطاقة التموينية فقط.

وتشترط وزارة التموين أن يكون الطفل أو الفرد المراد إضافته إلى بطاقة التموين من صلة القرابة الدرجة الأولى لصاحب البطاقة التموينية ( ابن، ابنة، زوجة)، وذلك لضمان قبول الإضافة، وكذلك بيان إجمالي الدخل الصافي للأسرة المراد إضافة أفراد جدد لبطاقتها التموينية.

أكدت وزارة التموين توافر السلع الأساسية بكل المنافذ مع استمرار جهودها في تأمين المخزون الاستراتيجي لتلبية احتياجات المواطنين سواء من الأصناف المدعمة أو الحرة.

وفي هذا الصدد، قال السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين في محافظة الفيوم، إن جميع السلع الغذائية متوافرة بكميات كبيرة، حيث يتم طرح سعر الأرز البلدي الحر بسعر 25 جنيهًا والهندي بـ21 جنيهًا وبـ12.6 جنيه على البطاقات التموينية، وبالنسبة للسكر يتم طرحه بسعر 12.6 جنيه على البطاقات التموينية، والحر بـ18 جنيهًا بفروع الجملة.