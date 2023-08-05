التموين: توافر السلع بالمنافذ وحملات لضبط الأسواق .. والاحتياطي يكفي 6 أشهر

اكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، توافر السلع الأساسية بكافة النافذ ، مع استمرار جهودها في تأمين المخزون الاستراتيجي لتلبية احتياجات المواطنين سواء من الأصناف المدعمة او الحرة .

وقال الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه المخزون الاستراتيجي من السلع آمن ويصل إلي 6 اشهر ، مؤكداً استمرار جهود الوزارة لتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، فضلا عن تسيير حملات يومية علي المنافذ للتأكد من توافر السلع.

وأشار المصيلحى إلي أنه يتم توفير كافة السلع الأساسية بالمنافذ حيث يتم ضخ 31 صنفا لصالح أصحاب البطاقات البالغ عددهم 64 مليون مواطن مقيدين علي 23 مليون بطاقة

من جانبه قال الدكتور محمد عاطف ، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية لتجارة الجملة ، أن مخازن الشركة تقوم بتأمين احتياجات المنافذ من كافة السلع التي يحتاجها المواطنين .

من جهته قال السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة الفيوم ، أن جميع السلع الغذائية متوافر بكميات كبيرة حيث يتم طرح سعر الأرز البلدي الحر بسعر 25 جنيها والهندي بـ 21 جنيها وبـ 12.6 جنيه علي البطاقات التموينية ، وبالنسبة للسكر يتم طرحه بسعر 12.6 جنيه علي البطاقات التموينية ، و الحر بـ 18 جنيها بفروع الجملة.

وفيما يتعلق بجهود الرقابة على الأسواق، أوضح حرز الله أن المديرية تقوم بـأكثر من 13 حملة تموينية يومياً ، حيث يتم تحرير نحو 100 مخالفه بإجمالي 2160 محضرا خلال الشهر .

و أكد حرز الله، أن متوسط حصة الفرد على بطاقة التموين من الخبز المدعم تصل إلي 4 ارغف يومياً أو 10 اجولة دقيق شهرياً لمن يرغب في الحصول علي دقيق بدلاً من الخبز علي البطاقة التموينية

وأشار خلال جولة تفقدية اليوم على المخبز الآلي التابع لمطحن بندر الفيوم التابع لشركة مطاحن مصر الوسطى الي أن معدل الطحن في المخبز الالي 40 شيكارة، ويقوم يوميا بإنتاج 28 ألف رغيف يومياً، ولدينا في الفيوم 692 مخبز بلدي مدعم، باجمالي طاقة إنتاجية 11 مليون رغيف يوميا علي مستوي المحافظة.

وكشف وكيل وزارة التموين بالفيوم، عن وجود 200 مخبز يعملون بالغاز الطبيعي حتي الآن كما أنه يجري استكمال توصيل الغاز لباقي المخابز خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن عدد بدالي التموين بالمحافظة يصل لـ 1270 بالإضافة إلى 259 فرع جمعيتي، لافتاً الي انه حتي الآن تم صرف نحو 45% من الحصة التموينية لشهر أغسطس الجاري، لصالح 800 ألف بطاقة تموينية يستفيد منها 3 ملايين و500 الف مواطن.

وقال وكيل وزارة التموين بالفيوم ، انه يتم صرف سلع بحوالي 120 مليون جنيه خلال الشهر، كما يوجد 24 فرع للشركة المصرية لتجارة تجزئة جملة ونصف جملة بالإضافة إلى 4 سيارات تابعة للشركة بالمحافظة بالإضافة إلى 7 فرع لجهاز الخدمة الوطنية بخلاف 20 سيارة متنقلة تابعة لجهاز الخدمة الوطنية و20 سيارة أمان و 18 منافذ امان ثابت موزعين علي مستوي المحافظة.

وفيما يخص عدد المكاتب التموينية قال حرز الله أن الفيوم لديها 73 مكتباً علي مستوي المحافظة حيث تم تحويل 21 مكتب إلي مراكز خدمة متطورة منها 4 مراكز ضمن مباردة حياة كريمة في وذلك في بمركزي اطسا ويوسف الصديق ، لافتا إلي أنه سيتم تطوير د مركزين اخرين خلال الفترة المقبلة بسنورس والفيوم.

و فيما يخص بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتخفيض العمالة يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أغسطس الجاري ، اكد حرز الله إستمرار المديرية في تقديم خدماتها للمواطنين، الا انه سيتم إتخاذ عددا من الإجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء كما يوجد في كل مخبز مولد كهرباء لضمان استمرار انتاج الخبز في فترات تخفيض الاحمال ، مشيراً إلي أنه يتم التنسيق مع شركة الكهرباء بعدم قطع التيار الكهربائي من الساعة الخامسة فجرا و حتى العاشرة صباحا

من جهته قال محمود الخياط رئيس قطاع المناطق بالشركة المصرية لتجارة الجملة انه يتم طرح كافة السلع التموينية والحرة من خلال 15 فرع جملة و 2 فرع تجزئة مميكن و7 أفرع تجزئة اخري منتشرة في محافظة الفيوم.

وأضاف الخياط خلال تفقد مخزن الشركة في الفيوم انه يتم ضخ 3 آلاف طن سكر شهريا لصالح البطاقات التموينية، مؤكدا أنه لا يوجد عجز في اي سلعة تموينية أو استهلاكية يتم طرحها للمواطنين عبر منافذ الشركة المصرية لتجارة الجملة.

واشار مجدي حسين مدير عام الشركة المصرية لتجارة الجملة بالفيوم، الي أنه يتم شهريا صرف سلع تموينية بقيمة 109 ملايين و400 ألف جنيها لحاملي البطاقات التموينية من خلال فروع التجزئة التابعة للشركة.

و أوضح أنه يتم طرح كيلو السكر الحر بسعر 18 جنيها ولتر الزيت 45 جنيها وكيلو الأرز البلدي بسعر 25 جنيها وكيلو اللحوم البرازيلي بسعر 160 جنيها وكيلو الدواجن البرازيلي بسعر 85 جنيها.