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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب بشكل طفيف بمستهل تعاملات اليوم السبت

صدى البلد

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف حيث سجل عيار 21 وهو الأكثر شهرة في الأسواق المصرية 2,165 جنيها للجرام مقارنة 2150 جنيه خلال تعاملات أمس.

في الوقت نفسه يسجل الذهب تراجعا كبيرا من اعلى مستوياته عند 2800 جنيه مقارنة بسعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 2165 جنيه.

أسعار الذهب اليوم السبت 5-8-2023

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24بيع 2,463 شراء 2,474
عيار 22بيع 2,258 شراء 2,268
عيار 21بيع 2,155 شراء 2,165
عيار 18بيع 1,847 شراء 1,856
عيار 14بيع 1,437 شراء 1,443
عيار 12بيع 1,231 شراء 1,237
الاونصةبيع 76,595 شراء 76,950
الجنيه الذهببيع 17,240 شراء 17,320
الكيلوبيع 2,462,857 شراء 2,474,286
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في مصلحة دمغ المصوغات والموازين الحملات الرقابية على أسواق الذهب للتأكد من مطابقة المشغولات والسبائك الذهبية المطروحة للمواصفات القياسية وأيضا والتأكد من دمغها بمصلحة الدمغة.

أكد ناجي فرج، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون صناعة الذهب، أنه لا توجد سبائك مغشوشة في السوق المصرية قولا واحدا وقاطعا، مضيفا أن السوق تحت السيطرة تماما من قبل الدولة ووزارة التموين، وسوق الذهب وأسعار الذهب في مصر محل اهتمام خاص من الجميع.

وأكد، مستشار وزير التموين في تصريحات صحفية، أن المصريين من الشعوب التي تحب اقتناء الذهب وذلك منذ أيام الفراعنة، ومنذ توت عنخ آمون.

‏وتابع: أما في العصر الحديث المصريون يحبون اقتناء الذهب منذ أن كان سعر الجرام الواحد 80 قرشاً والذهب كما نعرف هو ملاذ آمن ومصدر قيمة جيد جدًا والمصريون وجدوا أن الأسعار جيدة لاقتناء المعدن الأصفر هذه الفترة، والذهب انخفض أكثر من 700 جنيه بعد  قرار إعفائه من الجمارك التي كان لها تأثير قوي جدًا على استقرار الأسواق.

أضاف أن قرار وزير التموين بجعل أجره السبّائك نفس أجره المشغولات الذهبية ذلك أدى إلى اتزان الأسواق وأصبحت مبيعات المشغولات الذهبية تكاد تساوي السبائك و الجنيهات.

وأوضح مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، أن الشائعات عن وجود سبائك ذهبية مغشوشة عار تماما عن الصحة وهذا الأمر لا يمكن أن يحدث بالمرة.

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