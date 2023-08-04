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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط صاحب مخبز يستولى على 17 جوال دقيق مدعم في الغربية

مخابز بلدية بالغربية
مخابز بلدية بالغربية

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، من ضبط صاحب مخبز  بطنطا، استولى على 17 جوال دقيق بلدى مدعم، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، والتربح ماليا بدون جه حق.

تكليف عبدالرازق الكومى بأعمال وكيل شئون الدراسات العليا والبحوث بآداب طنطا

وتلقى المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة لمفتشى الرقابة التموينية بطنطا، من ضبط صاحب مخبز استولى على 17 جوال دقيق مدعم من الحصص المخصصة له بعد إجراء الجرد الفعلى لرصيد المخبز وشاشة جرد الأرصدة، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، وتحقيق أرباحا غير مشروعة ببيعها فى السوق السوداء.

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وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.

الدراسات العليا والبحوث التموينية الرقابة التموينية السوداء السوق السوداء التمويني بلدى مدعم تحرير محضر بمحافظة الغربية

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