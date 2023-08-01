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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

تكليف عبدالرازق الكومى بأعمال وكيل شئون الدراسات العليا والبحوث بآداب طنطا

جامعة طنطا
جامعة طنطا

أصدر الأستاذ الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا قراراً  رقم 1766 بتكليف الدكتور عبدالرزاق بسيوني الكومى أستاذ الجغرافيا الطبيعية ورئيس قسم الجغرافيا بكلية الآداب جامعة طنطا للقيام بأعمال وكيلاً لشئون الدراسات العليا والبحوث بكلية الآداب جامعة طنطا.

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يذكر أن الدكتور عبدالرزاق بسيوني الكومي قد حصل على ليسانس الآداب من قسم الجغرافيا شعبة المساحة والخرائط  عام 1990م ، بتقدير عام جيد جداً  وعُين معيداً بقسم الجغرافيا بكلية الآداب.

 

كما حصل على درجة الماجستير في الآداب من قسم الجغرافيا ، تخصص جغرافيا طبيعية ( جيومورفولوجيا)عام 1996 تقدير ممتاز ، وتم تعينه  بدرجة مدرس مساعد عام 1996 بالقسم

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كما حصل على درجة دكتوراه الفلسفة في الادآب ، تخصص الجغرافيا الطبيعية (جيومورفولوجيا) عام  2001، بمرتبة الشرف الأولى وعين فى درجة مدرس للجغرافيا الطبيعية بالقسم 2001 ، عين قائم بتسيير أعمال مجلس قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية بالكلية بداية من عام 2017

 

كما عُين أستاذا للجغرافيا الطبيعية ونظم المعلومات الجغرافية بقسم الجغرافيا اعتباراً من 28 / 9 / 2022 

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‏قام بأعمال رئيس مجلس قسم الجغرافيا بالكلية اعتباراً من 16 /1 / 2023 .

تم اختياره  عضواً بلجنة الجغرافيا بالمجلس الأعلى للثقافة لدورة كاملة بداية من عام 2017


من جهة أخرى قدم الأستاذ الدكتور ممدوح المصري عميد الكلية خالص الشكر  والتقدير للأستاذ الدكتور عادل أحمد زين العابدين على ما قدمه من مجهودات عظمية فى قطاع شؤون الدراسات العليا بالكلية خلال الفترة السابقة ، و أرق التهاني والتبريكات للأستاذ الدكتور عبد الرزاق الكومى على صدور قرار رئيس الجامعة بتكليفه وكيلاً لشئون الدراسات العليا والبحوث بالكلية متمنياً له التوفيق والسداد.

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