السكر بـ12 جنيها والزيت 30.. أسعار سلع أغسطس وموعد تطبيق الكارت الموحد

كشف مصدر مسئول داخل وزارة التموين والتجارة الداخلية، تفاصيل جديدة بشان طرح الكارت الموحد داخل محافظة بورسعيد كخطوة أولى قبل تعميمها في باقي محافظات الجمهورية.

الكارت الموحد

وقال المصدر، إن مديرية تموين بورسعيد لم تتلق إخطارا من وزارة التموين وبعض الوزارات الأخرى بتطبيق منظومة الكارت الموحد والتي كان مقرر انطلاقها في الأول من أغسطس عام 2023، مشيرا إلى تأجيل طرح الكارت الموحد لوقت غير معلوم.



وكان صدر قرار بإلغاء جميع بطاقات التموين واستبدالها بالكارت الموحد اعتبارًا من الأول من أغسطس الجاري، وتسعى الحكومة إلى تقديم خدماتها للمواطنين بكل سهولة ويسر، حيث إنها تستهدف من خلال الكارت الموحد تقديم الخدمات للمواطن.

كشف وزير التموين الدكتور علي المصيلحى، عن الاستعداد لإصدار كارت جديد يعتمد على الدفع المسبق، ومن خلاله يمكن للمواطن أن يحصل على العيش المدعم بأسعاره الحرة، وهذا الكارت سيكون متاحا لأي مواطن لا يحمل بطاقة تموين.

وأوضح الوزير في لقاء تليفزيوني، أنه خلال الأيام المقبلة سيتم الإعلان عن سعر العيش المدعم حتى يتمكن المواطنون الذين لا يمتلكون بطاقة تموين من شراء الخبز بالسعر الحر، بعد أن يحصلون على "ديبيت كارد" من البريد المصري يتم التعامل من خلاله.

قائمة أسعار السلع التموينية



ينشر موقع صدى البلد الإخباري، قائمة أسعار السلع التموينية لشهر أغسطس 2023، والتي تطرحها وزارة التموين والتجارة الداخلية على بطاقات التموين ضمن مقررات دعم السلع التموينية خلال شهر أغسطس.

وبدءا من أمس الثلاثاء 1 أغسطس 2023، تقدم وزارة التموين خدمات السلع المدعمة عبر 40 ألف منفذ تموين تابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية على أنحاء الجمهورية.



أسعار السلع التموينية لشهر أغسطس 2023



سعر السكر1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

سعر الأرز المعبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

سعر الزيت .. زيت خليط 800 مللي 30 جنيهًا.

سعر المكرونة 800 جم 13.00 جنيها.

سعر المكرونة 400 جم 6.5 جنيه.

سعر المسلى صناعي 800 جم 36 جنيهًا.

سعر العدس المجروش 500 جم 21 جنيهًا.

سعر الفول المعبأ 500 جم 9.00 جنيهات.

سعر کیس ملح طعام 300 جم 1.25 جنيه.

سعر اللبن الجاف 125 جم 25.5 جنيه.

سعر الطحينة البيضاء ظرف 140 جرامًا 3.75 جنيه.

سعر المربى أنواع 350 جرامًا 16 جنيهًا.

سعر التونة المفتتة وزن 140 جرامًا 18 جنيهًا.

سعر القهوة سريعة الذوبان 18 جم 4 جنيهات.

سعر علبة مرقة دجاج 6 جنيهات.

سعر الصلصة 300 جم 8 جنيهات.

سعر البسكويت يويوز سادة بجنيه ونصف.

سعر البسكويت يويوز ويفر أنواع 2.75 جنيه.

سعر البسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

سعر الصلصة 300 جم 8 جنيهات.

سعر الشاي ناعم 40 جم 5 جنيهات.

سعر البسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.

سعر الجبن الأبيض زنة 125 جراما 4.5 جنيه.

سعر الجبنة تتراباك 500 جم 14 جنيهًا.

سعر الجبنة تتراباك 250 جم 7.50 جنيه.

سعر بار حلاوة طحينية سادة 40 جم 3 جنيهات.

سعر مسحوق أتوماتيك 800 كجم 25 جنيهًا.

سعر مسحوق عادي يدوي 800 جم 16 جنيها.

سعر کیس سائل غسيل أواني 80 جم 3 جنيهات.

سعر صابون غسيل 125 جم 3 جنيهات.

سعر صابون تواليت 125جم 7.50 جنيه.

سعر الخل 5% 900 ملي 6 جنيهات.

تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية ووزارة الاتصالات في استخراج "الكارت الموحد" في إطار اتجاه الدولة نحو التحول الرقمي ومكينة الخدمات للتيسير على المواطنين في حصولهم على كافة الخدمات سواء كانت خدمات منظومة البطاقات التموينية أو خدمات التأمين الصحي أو خدمات مكاتب البريد كما أن هذا الكارت الموحد ليست بديل عن البطاقات التموينية.

خدمات منظومة البطاقات التموينية

وسيتم تطبيق منظومة "الكارت الموحد" بشكل تجريبي في محافظة بورسعيد فور انتهاء التجارب الفنية، لاستخدامه في صرف المقررات التموينية والخبز، إلى جانب سريان البطاقات التموينية كالمعتاد، بحيث يمكن للمواطن صرف مستحقاته من خلالهما، و أن الكارت الموحد يستهدف تبسيط حزمة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتي تشمل خدمات التموين والتأمين الصحي الشامل، وخدمات البريد كمرحلة أولى، على أن يشمل الكارت تقديم باقي الخدمات من صرف المعاشات، واستخدامه في المواصلات، والبنوك وغيرها من خدمات المدفوعات الإلكترونية في المراحل المقبلة.

وتستهدف الحكومة من الكارت الموحد بأن وجود كارت واحد يستطيع المواطن الحصول على كافة الخدمات من خلاله ، فمثلا المواطن الذى لديه كارت بطاقة تموين للحصول على السلع التموينية والخبز المدعم ، وكارت أخر للحصول على خدمات التأمين الصحي، وكارت ثالث للحصول على خدمات البريد يستطيع من خلال كارت واحد يسمى "الكارت الموحد" الحصول على كافة هذه الخدمات من الهيئات المتعددة من خلال الكارت الموحد بدلا من وجود أكثر من كارت لدى المواطن، وأنه جار العمل على استخراج الكارت الموحد مجانا للمواطن بدون أعباء مالية وانه حتى الآن لم تقم وزارة التموين باستخراج هذا الكارت لمنظومة صرف السلع التموينية أو الخبز المدعم ،وأن ما يحدث حتى الآن في إطار التنسيق مع الجهات المعنية لبدء استخراج الكارت الموحد والعمل بشكل تجريبي خلال الأيام المقبلة.

ومن جانبه، قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، أن ما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إلغاء بطاقة التموين واستبدالها بـ الكارت الموحد، غير صحيح نهائيًا.

وأضاف عشماوي- خلال تصريحات له، أن من مهام الكارت الموحد ليس أنه فقط بديل عن بطاقة التموين، بل أنه سيقوم بالعديد من الخدمات الحكومية، الأخرى، ويأتي ذلك في إطار الحوكمة.

وأشار عشماوي، إلى أنه سواء كانت خدمات منظومة البطاقات التموينية أو خدمات التأمين الصحى أو خدمات مكاتب البريد، مشيرًا إلى أن جود كارت واحد يستطيع المواطن الحصول على كافة الخدمات من خلاله.