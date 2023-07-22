التموين: الكارت الموحد اختياري ولا يعتبر بديلاً للبطاقة التموينية |فيديو

أكد إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين، أن الدولة تستهدف أن يكون الاقتصاد المصري اقتصادا رقميا، ويتم التحول رقميا في كافة القطاعات ".



وقال إبراهيم عشماوي في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" جزء كبير من خدمات التموين متواجدة على بوابة مصر الرقمية ".

وأضاف إبراهيم عشماوي :" الكارت الموحد أو كارت المواطن فكرة كي تكون بطاقة متعددة الأغراض ".

وتابع إبراهيم عشماوي :" سنخوض تجربة للكارت الموحد في محافظة بورسعيد ، والكارت الموحد لا يعتبر بديلا عن بطاقة التموين أو الخبز ".

وأكمل إبراهيم عشماوي:" لا صحة لإلغاء بطاقة التموين والكارت الموحد تجربة في ضوء التحول الرقمي لاستخدامه في اكثر من غرض “، مضيفا:” الكارت الموحد اختياري وليس إجبارياً على المواطن ".

