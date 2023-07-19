بطاقات التموين هتتلغي ولا لأ.. معلومات جديدة عن منظومة الكارت الموحد وموعد تطبيقها

أثير الكارت الموحد حوله الكثير من الجدل خلال الأيام السابقة، بعدما تم تداول معلومات عبر منصات التواصل الاجتماعي بإلغاء بطاقة التموين، على أن يحل محلها الكارت الموحد.

ولكن تستمر بطاقة الدعم ولا يوجد إلغاء لبطاقة التموين،ويستمر أيضا انتظام صرف المقررات التموينية والخبز المدعم لنحو 23 مليون أسرة من خلال بطاقات التموين.

الكارت الموحد بديل بطاقة التموين

موعد تطبيق الكارت

وفي هذا الصدد، تسعى الحكومة إلى تقديم خدماتها للمواطنين بكل سهولة ويسر، حيث إنها تستهدف من خلال الكارت الموحد لتقديم الخدمات للمواطن من خلاله.

وأوضحت الحكومة حقيقة ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء بطاقة التموين، وإحلال الكارت الموحد محلها، وقالت رئاسة مجلس الوزراء عبر الصفحة الرسمية «فيسبوك» أنه غير صحيح ما تم تداوله، وأكدت على استعمال بطاقات التموين، وتابعت أن الكارت الموحد تجربة وسيتم تطبيقها بشكل تجريبي.

وتسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية ووزارة الاتصالات في استخراج "الكارت الموحد" في إطار اتجاه الدولة نحو التحول الرقمي ومكينة الخدمات للتيسير على المواطنين في حصولهم على كافة الخدمات سواء كانت خدمات منظومة البطاقات التموينية أو خدمات التأمين الصحي أو خدمات مكاتب البريد كما أن هذا الكارت الموحد ليست بديل عن البطاقات التموينية.

وسيتم تطبيق منظومة "الكارت الموحد" بشكل تجريبي في محافظة بورسعيد فور انتهاء التجارب الفنية، لاستخدامه في صرف المقررات التموينية والخبز، إلى جانب سريان البطاقات التموينية كالمعتاد، بحيث يمكن للمواطن صرف مستحقاته من خلالهما، و أن الكارت الموحد يستهدف تبسيط حزمة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتي تشمل خدمات التموين والتأمين الصحي الشامل، وخدمات البريد كمرحلة أولى، على أن يشمل الكارت تقديم باقي الخدمات من صرف المعاشات، واستخدامه في المواصلات، والبنوك وغيرها من خدمات المدفوعات الإلكترونية في المراحل المقبلة.

يشمل خدمات عديدة

وتستهدف الحكومة من الكارت الموحد بأن وجود كارت واحد يستطيع المواطن الحصول على كافة الخدمات من خلاله ، فمثلا المواطن الذى لديه كارت بطاقة تموين للحصول على السلع التموينية والخبز المدعم ، وكارت أخر للحصول على خدمات التأمين الصحي، وكارت ثالث للحصول على خدمات البريد يستطيع من خلال كارت واحد يسمى " الكارت الموحد " الحصول على كافة هذه الخدمات من الهيئات المتعددة من خلال الكارت الموحد بدلا من وجود أكثر من كارت لدى المواطن ،وأنه جارى العمل على استخراج الكارت الموحد مجانا للمواطن بدون أعباء مالية وانه حتى الآن لم تقوم وزارة التموين باستخراج هذا الكارت لمنظومة صرف السلع التموينية أو الخبز المدعم ،وأن ما يحدث حتى الآن في إطار التنسيق مع الجهات المعنية لبدء استخراج الكارت الموحد والعمل بشكل تجريبي خلال الأيام المقبلة .

ومن جانبه، قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، أن ما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إلغاء بطاقة التموين واستبدالها بـ الكارت الموحد، غير صحيح نهائيًا.

وأضاف عشماوي- خلال تصريحات له، أن من مهام الكارت الموحد ليس أنه فقط بديل عن بطاقة التموين، بل أنه سيقوم بالعديد من الخدمات الحكومية، الأخرى، ويأتي ذلك في إطار الحوكمة.

وأشار عشماوي، إلى أنه سواء كانت خدمات منظومة البطاقات التموينية أو خدمات التأمين الصحى أو خدمات مكاتب البريد، مشيرًا إلى أن جود كارت واحد يستطيع المواطن الحصول على كافة الخدمات من خلاله.

معلومات لا تعرفها عنه

لا يُعتبر الكارت الذكي الموحد بديلا عن البطاقات التموينية.

يتم إصدار الكارت الذكي مجانًا.

يدمج الكارت الموحد بين منطومة التأمين الصحي الشامل والخدمات البريدية

يتواجد بالكارت الموحد حصة السلع التموينية ونقاط الخبز

يتميز الكارت الذكي الموحد بوجود بصمة ذكية تمكن الدولة من التأكد من وصول الخدمة إلى متلقيها بشكل سليم

يستهدف الكارت الذكي تبسيط حزمة الخدمات المقدمة للمواطنين

يمكن للمواطن الاستفادة من خدمات المعاشات والتأمين الصحي الشامل وخدمات البريد كمرحلة أولى

في المرحلة المقبلة سيمكن الكارت الموحد المواطن من استخدامه في المواصلات والبنوك، وخدمات المدفوعات الالكترونية في المرحلة المقبلة.

يتم إصدار الكارت الموحد مجانا.

يصدر الكارت الموحد من قبل وزارة الاتصالات ووزارة التموين.

يتم تعميم تجربة الكارت الموحد في مختلف محافظات مصر.

لابد من فتح حساب شخصي في هيئة البريد للحصول على الكارت الموحد.

والجدير بالذكر، أن الهدف من تطبيق الكارت الموحد للتبسيط على المواطنين، وذلك في الخدمات المقدمة لهم من بينها، خدمات التموين، التأمين الصحي الشامل، خدمات البريد، صرف المعاشات، وغيرها من خدمات المدفوعات الإلكترونية.

وسوف نرصد لكم خطوات التقديم على الكارت الموحد لمن يرغب من المواطنين في التقديم لاستخراج الكارت الموحد، اتباع بعض الخطوات التالية:

1- الدخول على موقع هيئة البريد المصري الإلكتروني.

2- تسجيل البيانات الشخصية ومنها الاسم والرقم القومي ورقم الهاتف المحمول.

3- ومن ثم يؤكد على البيانات الشخصية وفقًا لما قام بتسجيله.

4- وسيتم إصدار الكارت الموحد للمواطن مجانًا.