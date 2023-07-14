«هتصرف بيه التموين».. ضياء رشوان يكشف تفاصيل «الكارت الموحد» بعد طرحه في بورسعيد

كشف الإعلامي ضياء رشوان، عن حقيقة ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن اتخاذ الحكومة قرارا، بإلغاء كل البطاقات التموينية، وإصدار الكارت الموحد، بداية من أول أغسطس المقبل، قائلا “إن كل ما تردد عارٍ تماما من الصحة”.

ضياء رشوان يكشف حقيقة إلغاء البطاقات التموينية

وأضاف "رشوان"، خلال تقديمه برنامج "مصر جديدة" المذاع عبر فضائية "ETC"، أن المركز الإعلامي بمجلس الوزراء، أعلن أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية حول هذا الشأن، والتي نفت كل الأنباء التي تتردد حوله، مؤكدة أنه لا صحة لإلغاء البطاقات التموينية، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.

وتابع ضياء رشوان، أن وزارة التموين شددت على أن العمل بالبطاقات التموينية مستمر دون إلغاء، مع استمرار صرف المقررات التموينية من خلالها، عبر منافذ التموين.

ونوه بأن وزارة التموين نفت الخبر، مؤكدة أن “الكارت الموحد” سيتم تطبيقه “بشكل تجريبي” في محافظة بورسعيد فقط؛ فور انتهاء التجارب الفنية، لكي يتم استخدام هذا الكارت في صرف المواد التموينية والخبز.

وأوضح، أن محافظة بورسعيد سيكون فيها “الكارت الموحد وبطاقة التموين” معا، وذلك بحسب ما صرحت به وزارة التموين، وأن المواطن يستطيع الصرف من خلال الكارت الموحد، أو البطاقات التموينية.

ولفت إلى أن الكارت الموحد، هو كارت يستهدف “ترصيد” حزمة الخدمات المقدمة للمواطنين، مثل “خدمة التموين، والتأمين الصحي الشامل، وخدمة البريد” كمرحلة أولى، على أن يشمل الكارت، تقديم عدة خدمات أخرى، مثل “صرف المعاشات، واستخدامه في المواصلات، والبنوك، وغيرها من الخدمات المدفوعة إلكترونيا” في المراحل المقبلة.