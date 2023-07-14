يشمل خدمات التموين والمعاشات.. معلومات مهمة عن الكارت الموحد.. تفاصيل

انتشرت أقاويل كثيرة في الآونة الأخيرة عن إلغاء الحكومة للبطاقات التموينية، واستبدالها بـ « الكارت الموحد»، ما أثار حالة من الجدل الواسع بين المواطنين، متسائلين عن حقيقة الأمر، وما هو الكارت الموحد؟..

مجلس الوزراء ينفي إلغاء البطاقات التموينية

بعد انتشار الأقاويل عن الغاء الحكومة المصرية للبطاقات التموينية واستبدالها بـ الكارت الموحد، بداية أغسطس القادم، كذب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تردد عن إصدار قرار بهذا الأمر.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان له، اليوم الجمعة،: « تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إصدار قرار بإلغاء جميع البطاقات التموينية واستبدالها بـ « الكارت الموحد» بدء من أول أغسطس المقبل، وتم التواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لهذا الأمر».

وشددت الوزارة على أنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، واستمرار العمل بالبطاقات التموينية دون إلغاء، مع انتظام صرف المقررات التموينية والخبز المدعم من خلالها عبر مختلف المنافذ التموينية.

تطبيق منظومة الكارت الموحد في بورسعيد

وأوضحت وزارة التموين أنه سيتم تطبيق منظومة « الكارت الموحد» بشكل تجريبي في محافظة بورسعيد فور انتهاء التجارب الفنية، لاستخدامه في صرف المقررات التموينية والخبز، إلى جانب سريان البطاقات التموينية كالمعتاد، بحيث يمكن للمواطن صرف مستحقاته من خلالهما.

تم اختيار محافظة بورسعيد لإنطلاق تجربة الكارت الموحد من خلالها، بسبب الانتهاء من تطبيق التحول الرقمي بها وميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل.

الهدف من إطلاق الكارت الموحد

ويستهدف تطبيق منظومة الكارت الموحد تبسيط حزمة الخدمات المقدمة للمواطنين والتي تشمل خدمات التموين والتأمين الصحي الشامل، وخدمات البريد كمرحلة أولى، على أن يشمل الكارت تقديم باقي الخدمات من صرف المعاشات واستخدامه في المواصلات والبنوك وغيرها من خدمات المدفوعات الإلكترونية في المراحل المقبلة.

كيفية الحصول على الكارت الموحد

ويمكن للمواطن المصري الحصول على الكارت الموحد من خلال فتح حساب شخصي في هيئة البريد المصري، ثم يقوم بتحميل البيانات الأولية له، كبيانات بطاقة الرقم القومي ورقم المحمول المسجل بإسمه لدى إحدى شركات المحمول، ويتم إصدار الكارت مجانًا للمواطن من خلال مكاتب البريد.