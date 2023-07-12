عانت من السرطان.. لماذا لم تُفصح عايدة رياض عن حقيقة مرضها؟| تفاصيل

تعتبر الفنانة عايدة رياض من الفنانات التي لها بريقها الخاص على شاشات السينما والدراما المصرية، إلا أنها لا تفصح أمام الكاميرات عن حياتها الخاصة بشكل مستمر، إذ فاجأت جمهورها بأنها كانت مُصابة بالسرطان دون أن تُخبر أحدًا.

معاناة عايدة رياض مع السرطان

فاجأت الفنانة عايدة رياض جمهورها بإصابتها بمرض السرطان عام 2015، وأنها لم تُخبر أحدا على الإطلاق بمرضها في ذلك الوقت، حيث روت عايدة تفاصيل معاناتها مع هذا المرض في إحدى اللقاءات التليفزيونية موضحة:

وقالت الفنانة، في تصريحات سابقة، «أنا اتفاجئت كنت بعمل مسلسل اسمه دهشة مع الاستاذ يحيى الفخراني، وكنت بتعب شوية، وروحت لدكتور وحللت ومكنتش أعرف في إيه، وبعد 3 شهور روحت عملت أشعة فطلع عندي زي زيتونة صغيرة كده.. انا كان عندي كانسر في المثانة، والدكتور قالي بكرة هنعمل منظار وشال الزيتونة دي حللوها طلعت مش كويسة.. إحساسي ساعتها كان صدمة ومحدش كان يعرف».

وتابعت: « بعد أول 3 جلسات عملتها في المستشفى، وكنت مخضوضة الدكتور قالي إيه يا عايدة انتي مش هتشتغلي؟ قولتله شغل ايه يادكتور هو انا عندي إنفلونزا قالي لا لازم تشتغلي إنتي هتعمليلي فيها عيانة؟ فجالي مسلسل كنت اعترت عنه بعدها جالي مسلسل تاني مع مي عز الدين ونزلته وقولت للمخرج ولبوسي وقتها في 3 أيام في الشهر مش هعرف أكون موجودة فيهم وقولت إن أنا تعبانة بس مقولتش عندي إيه مكنتش عايزة أقول خالص معرفش ليه».

وتابعت عايدة رياض حديثها قائلة « كل 20 يوما كنت بروح أبات في المستشفى 3 أيام والممرضات كانوا يفضلوا يقولوا عايدة رياض جوا.. وتيجي ممرضة تقولي في حد عايز يشوفك أقولها بس كده؟ عنيا وأخد الكيماوي بتاعي وأورح على أوضت الست أقولها إيه تحبي أرقصلك هنا ونفرفش الدنيا وكنت عملالهم جو جميل أوي في المستشفى.. وكنت بشوف بلاوي تانية موجودة ومآسي تانية كتير ونهيص بقى بليل والدكتور كان يجي يقولي أنا نفسي تخرجي من المستشفى انتي عاملالي هيصة».

سبب رفض عايدة رياض الإفصاح عن مرضها

وأوضحت الفنانة عايدة رياض سبب رفضها الإفصاح عن طبيعة في لقاء متلفز، موضحة: « أنا إنسانة ضعيفة جدًا جدًا بس أنا محبتش أقول أي حاجة بس ربنا أهم من أي حد بس خوفت أقول لحد إني تعبانه يفتكر إني عايزة منه فلوس في حاجات حساسة قوي كده وكنت خايفة أقولهم في الشغل ميشغلونيش وأنا كنت محتاجه.. آه مستورة والحمد لله بس محتاجة طبعا».

عايدة رياض ترفض تركيب مثانة صناعية

استمرت عايدة رياض في رحلة العلاج لمدة 3 أشهر ثم عملت المسح الذري وكانت النتيجة جية، إلا أن الطبيب المعالج طيب منها الذهاب لطبيب جراح والذي طلب منها أن يتم استبدال المثانة الطبيعية بأخرى صناعية إلا أن رفضت هذا الأمر تمامًا