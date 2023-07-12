عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

عانت من السرطان.. لماذا لم تُفصح عايدة رياض عن حقيقة مرضها؟| تفاصيل

الفنانة عايدة رياض
الفنانة عايدة رياض

تعتبر الفنانة عايدة رياض من الفنانات التي لها بريقها الخاص على شاشات السينما والدراما المصرية، إلا أنها لا تفصح أمام الكاميرات عن حياتها الخاصة بشكل مستمر، إذ فاجأت جمهورها بأنها كانت مُصابة بالسرطان دون أن تُخبر أحدًا.

txt

العظمى 44 .. الأرصاد تحذر من موجه شديدة الحرارة في هذا التوقيت| تفاصيل

txt

في مشهد قاس.. لماذا ألقت سيدة الدقهلية بابنتها من البلكونة؟

معاناة عايدة رياض مع السرطان 

فاجأت الفنانة عايدة رياض جمهورها بإصابتها بمرض السرطان عام 2015، وأنها لم تُخبر أحدا على الإطلاق بمرضها في ذلك الوقت، حيث روت عايدة تفاصيل معاناتها مع هذا المرض في إحدى اللقاءات التليفزيونية موضحة: 

وقالت الفنانة، في تصريحات سابقة، «أنا اتفاجئت كنت بعمل مسلسل اسمه دهشة مع الاستاذ يحيى الفخراني، وكنت بتعب شوية، وروحت لدكتور وحللت ومكنتش أعرف في إيه، وبعد 3 شهور روحت عملت أشعة فطلع عندي زي زيتونة صغيرة كده.. انا كان عندي كانسر في المثانة، والدكتور قالي بكرة هنعمل منظار وشال الزيتونة دي حللوها طلعت مش كويسة.. إحساسي ساعتها كان صدمة ومحدش كان يعرف».

وتابعت: « بعد أول 3 جلسات عملتها في المستشفى، وكنت مخضوضة الدكتور قالي إيه يا عايدة انتي مش هتشتغلي؟ قولتله شغل ايه يادكتور هو انا عندي إنفلونزا قالي لا لازم تشتغلي إنتي هتعمليلي فيها عيانة؟ فجالي مسلسل كنت اعترت عنه بعدها جالي مسلسل تاني مع مي عز الدين ونزلته وقولت للمخرج ولبوسي وقتها في 3 أيام في الشهر مش هعرف أكون موجودة فيهم وقولت إن أنا تعبانة بس مقولتش عندي إيه مكنتش عايزة أقول خالص معرفش ليه».

وتابعت عايدة رياض حديثها قائلة « كل 20 يوما كنت بروح أبات في المستشفى 3 أيام والممرضات كانوا يفضلوا يقولوا عايدة رياض جوا.. وتيجي ممرضة تقولي في حد عايز يشوفك أقولها بس كده؟ عنيا وأخد الكيماوي بتاعي وأورح على أوضت الست أقولها إيه تحبي أرقصلك هنا ونفرفش الدنيا وكنت عملالهم جو جميل أوي في المستشفى.. وكنت بشوف بلاوي تانية موجودة ومآسي تانية كتير ونهيص بقى بليل والدكتور كان يجي يقولي أنا نفسي تخرجي من المستشفى انتي عاملالي هيصة».

سبب رفض عايدة رياض الإفصاح عن مرضها 

وأوضحت الفنانة عايدة رياض سبب رفضها الإفصاح عن طبيعة في لقاء متلفز، موضحة: « أنا إنسانة ضعيفة جدًا جدًا بس أنا محبتش أقول أي حاجة بس ربنا أهم من أي حد بس خوفت أقول لحد إني تعبانه يفتكر إني عايزة منه فلوس في حاجات حساسة قوي كده وكنت خايفة أقولهم في الشغل ميشغلونيش وأنا كنت محتاجه.. آه مستورة والحمد لله بس محتاجة طبعا».

عايدة رياض ترفض تركيب مثانة صناعية 

استمرت عايدة رياض في رحلة العلاج لمدة 3 أشهر ثم عملت المسح الذري وكانت النتيجة جية، إلا أن الطبيب المعالج طيب منها الذهاب لطبيب جراح والذي طلب منها أن يتم استبدال المثانة الطبيعية بأخرى صناعية إلا أن رفضت هذا الأمر تمامًا

عايدة رياض السرطان يحيى الفخراني المثانة كانسر سبب رفض عايدة رياض الإفصاح عن مرضها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتقال حر.. أحمد حسن يكشف صفقة نادي الزمالك الجديدة

1000 جنيه| تراجع أسعار الذهب مجددا وهذه قيمة عيار 21 الآن

شوبير: سيف الجزيري يحل أزمة إيقاف القيد في الزمالك

المباحث في معهد ناصر.. محامي طبيب الساحل يكشف تفاصيل عن متعلقاته الشخصية

صور فاضحة في أحضانه.. علاقة حب بين شاب مصري وثرية عربية تنتهي بفضيحة

وسط تصفيق الجمهور.. ترامب يتعهد بحظر دخول جميع المسلمين إلى الولايات المتحدة

الهدية الثالثة.. رسالة مثيرة من خبير اللوائح لرئيس الزمالك

المادة 6.. الزمالك مهدد بالإحالة للانضباط في قمة الأهلي 126| تفاصيل

ترشيحاتنا

اكتشاف سر غامض بـ المحيط الهندي عمره ملايين السنين .. تفاصيل

أخبار الفن.. تفاصيل أزمة حسن شاكوش وريم طارق.. اقتحام شاب مصرى لحفل نجم عالمى.. سر خطير عن علاء عبد الخالق

بعد صناعة الجديد | شوبير يحسم جدل مكان الدرع القديم للدوري

سقوط الجيش.. تحذير أمريكي عاجل من كارثة في أوكرانيا

بسبب دراجات الحرارة..ردة فعل غير متوقعة من مذيع شهير في النمسا.. فيديو

بيان عاجل لـ البيت الأبيض بشأن صاروخ كوريا الشمالية الباليستي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

100مليون دولار.. كل ما تريد معرفته عن فيلم باربى

جوزاها في الـ 16 قلب حياتها..أميرة أم البنات طالبة تجارة وأسطى تكييف بريمو

يستحق السجن.. لن تصدق ما فعله بريطاني بـ قطة أعلى حافة منحدر

قبل القمة 126.. لماذا طلب كولر هذه الطلبات من الخطيب؟| فهل حسم الأمر؟

فيديو

كارثة تنتظر سد النهضة.. ماذا سيحدث؟!

حرق المصحف الشريف.. رد فعل صادم من أمريكا | ماذا حدث ؟

حفظ القرآن ويحب النبي والصحابة.. أبرز تصريحات جورج قرداحي عن الإسلام

موعد نتيجة امتحانات الثانوية العامة.. إعلان هام من وزير التعليم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ