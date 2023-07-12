عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

في مشهد قاس.. لماذا ألقت سيدة الدقهلية بابنتها من البلكونة؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

واقعة تجردت فيها الأم من جميع معالم الإنسانية ومشاعر الأمومة، إذ فوجئ الجميع في إحدى شوارع مدينة السنبلاوين بطفلة لم تتخطى الثلاث سنوات من عمرها تُلقى فجاة من شرفة المنزل ليتسائل المارة عما حدث للصغيرة وسبب سقوطها المفاجئ… 

txt

‎18 نوعًا في الأسواق| كم سعر كيلو المانجا في مصر.. وأغلى وأرخص نوع ؟

txt

مادة مسرطنة في المشروبات الغازية وتحرك رسمي| ما القصة؟

أم تُلقي طفلتها من البلكونة لإسكاتها 

تقطن إحدى السيدات في الطابق الثاني من إحدى منازل منطقة السنبلاوين، وفي محاوله لإسكات صغيرتها التي تبلغ من العمر ثلاث سنوات فقط، قامت بإلقائها من شرفة المنزل، في مشهد مروع تجردت خلاله الأم من أمومتها.

على الفور قام الأهالي بنقل الطفلة الصغيرة البالغة من العمر ثلاث سنوات إلى مستشفى السنبلاوين العام لإسعافها واتضح إصابة الصغيرة باشتباه كسور في الفخذ الأيسر وكدمات بفروة الرأس.

صورة أرشيفية

اتهام الأم وإلقاء القبض عليها 

بعد الإطمئنان على الطفلة الصغيرة، وجهت خالة الطفلة  البالغة من العمر 25 عام، اتهام لـ شقيقتها - والدة الصغيرة -  بإلقاء ابنتها من شرفة الطابق الثاني، وأثناء التحقيق معها أتضح أن الأم أقدمت على فعلتها بداعي إسكات الصغيرة بعد أن على صراخها وبكاؤها كثيرًا.

بعد القبض على الأم البالغة من العمر 22 عام تبين أنه سبق اتهامها في قضية تبديد، والقضية رقم 13706 جنح مركز السنبلاوين « دعارة»، وكلفت النيابة العامة إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وحبس المتهمة على ذمة التحقيقات.

السنبلاوين أم ت لقي طفلتها من البلكونة لإسكاتها دعارة إدارة البحث الجنائى النيابة العامة شرفة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب مجددا وهذه قيمة عيار 21 الآن

بصورة ساخرة .. إمام عاشور يرد على أنباء توقيعه للأهلي

سيف الجزيري يحل أزمة إيقاف القيد في الزمالك

مرتضى منصور يكشف عن هديته الثانية لمحمود الخطيب

أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

الأهلي أم بيراميدز.. شوبير يكشف وجهة مصطفى فتحي المقبلة

خلاص يعني.. أكرم توفيق يثير الجدل بشأن صفقة إمام عاشور

تنسيق الكليات العسكرية| موعد التقديم لـ"الحربية" 2023 2024 والشروط المطلوبة

ترشيحاتنا

دبلوماسيون يكشفون مفاجئة.. ترتيب خاص بأوكرانيا مثل إسرائيل

مصطفى فتحي يبلغ الأهلي برغبته في الانضمام للفريق

الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية

تتخطى الـ 40 مئوية.. درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء

الواحد بيشوف العجب.. رسالة غامضة ومثيرة من شوبير عن تاريخ الأهلي

30 غارة.. القوات الجوية الأوكرانية توجة ضربة قوية للجيش الروسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اللسان المشعر.. التدخين والمضادات الحيوية تتسبب في كارثة لأمريكي.. صورة

فيديو صادم..سائح كندي يعتدي بوحشية على ضابط مطار في كولومبيا

البرازيل.. شجار بمباراة كرة قدم يتسبب في مصير مأساوي لشابة.. فيديو

بعد إصابة إيمان البحر درويش بها.. تعرف على أسباب حدوث جلطة المخ

فيديو

فيضانات عارمة تهدد هذه الدول | تفاصيل ظاهرة آل نينو

المرض نهش جسده.. تطورات جديدة بأزمة ايمان البحر درويش الصحية

فيضانات وانهيارات أرضية في ثلاث دول| ماذا يحدث؟

إيقاف ديانج بسبب وكيله.. هل يلحق اللاعب بالقمة وموقف الأهلي| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ