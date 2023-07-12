في مشهد قاس.. لماذا ألقت سيدة الدقهلية بابنتها من البلكونة؟

واقعة تجردت فيها الأم من جميع معالم الإنسانية ومشاعر الأمومة، إذ فوجئ الجميع في إحدى شوارع مدينة السنبلاوين بطفلة لم تتخطى الثلاث سنوات من عمرها تُلقى فجاة من شرفة المنزل ليتسائل المارة عما حدث للصغيرة وسبب سقوطها المفاجئ…

أم تُلقي طفلتها من البلكونة لإسكاتها

تقطن إحدى السيدات في الطابق الثاني من إحدى منازل منطقة السنبلاوين، وفي محاوله لإسكات صغيرتها التي تبلغ من العمر ثلاث سنوات فقط، قامت بإلقائها من شرفة المنزل، في مشهد مروع تجردت خلاله الأم من أمومتها.

على الفور قام الأهالي بنقل الطفلة الصغيرة البالغة من العمر ثلاث سنوات إلى مستشفى السنبلاوين العام لإسعافها واتضح إصابة الصغيرة باشتباه كسور في الفخذ الأيسر وكدمات بفروة الرأس.

صورة أرشيفية

اتهام الأم وإلقاء القبض عليها

بعد الإطمئنان على الطفلة الصغيرة، وجهت خالة الطفلة البالغة من العمر 25 عام، اتهام لـ شقيقتها - والدة الصغيرة - بإلقاء ابنتها من شرفة الطابق الثاني، وأثناء التحقيق معها أتضح أن الأم أقدمت على فعلتها بداعي إسكات الصغيرة بعد أن على صراخها وبكاؤها كثيرًا.

بعد القبض على الأم البالغة من العمر 22 عام تبين أنه سبق اتهامها في قضية تبديد، والقضية رقم 13706 جنح مركز السنبلاوين « دعارة»، وكلفت النيابة العامة إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وحبس المتهمة على ذمة التحقيقات.