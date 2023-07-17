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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

الكارت الموحد .. هل يكون بديلا لبطاقة التموين؟|تفاصيل

كرت تموين
كرت تموين

كشف الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، تفاصيل إطلاق الكارت الموحد، مشيرا إلى هذا الكارت يصلح لصرف المقررات التموينية.

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التموين تطلب استيراد 50 ألف طن من سكر القصب الخام


وأضاف ابراهيم عشماوي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الاثنين، أن هذا الأمر ياتي فى إطار اتجاه الدولة نحو التحول الرقمى ومكينة الخدمات للتيسير على المواطنين فى حصولهم على كافة الخدمات.

وتابع الدكتور ابراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، انه سواء كانت خدمات منظومة البطاقات التموينية أو خدمات التأمين الصحى أو خدمات مكاتب البريد.

وأشار الدكتور ابراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى أن جود كارت واحد يستطيع المواطن الحصول على كافة الخدمات من خلاله.

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