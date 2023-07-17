التموين تطلب استيراد 50 ألف طن من سكر القصب الخام

تعلن الهيئة العامة للسلع التموينية اليوم الإثنين 17/7/2023 عن طرح ممارسة لإستيراد 50 ألف طن من سكر القصب الخام من (أي منشأ) Any origin لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية ويمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية للتوريد CIF خلال الفترة من 15 إلى 30 سبتمبر (و/ أو) 1 أكتوبر إلى 15 أكتوبر (و / أو) من 16 أكتوبر إلى 31 أكتوبر 2022 أو بضاعة حاضرة ، وللهيئة حرية الإختيار.



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وسيكون تقديم العروض يوم السبت الموافق 29 يوليو 2023 في تمام الساعة العاشرة صباحا بمقر الهيئة العامة للسلع التمويينة بمبنى وزارة التموين والتجارة الداخلية الدور الثالث الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.