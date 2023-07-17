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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التموين تطلب استيراد 50 ألف طن من سكر القصب الخام

صدى البلد

تعلن الهيئة العامة للسلع التموينية اليوم الإثنين 17/7/2023 عن طرح ممارسة لإستيراد 50 ألف طن من سكر القصب الخام من (أي منشأ) Any origin لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية ويمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية للتوريد CIF خلال الفترة من   15 إلى 30 سبتمبر  (و/ أو) 1  أكتوبر إلى  15  أكتوبر (و / أو)  من 16 أكتوبر إلى 31 أكتوبر 2022 أو بضاعة حاضرة ، وللهيئة حرية الإختيار.


تقدم الأسعار للسداد  At Sight بالجنيه المصري أو بالدولار الأمريكي والأولوية للسداد بالجنيه المصري كافة الشروط المالية والتجارية والفنية طبقا لكراسة الشروط والمواصفات والتي يمكن الحصول عليها من شركة السكر والصناعات التكاملية  بالعنوان ( 12 ش جوادحسني – القاهرة).

وسيكون تقديم العروض يوم السبت   الموافق  29 يوليو 2023 في تمام الساعة العاشرة صباحا بمقر الهيئة العامة للسلع التمويينة بمبنى وزارة التموين والتجارة  الداخلية الدور الثالث الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

التموين والتجارة الداخلية الهيئة العامة للسلع التموينية الحى الحكومى الدولار الأمريكى الشركة القابضة للصناعات الغذائية شركة السكر والصناعات التكاملية

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