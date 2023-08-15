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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

صناعة الحبوب: توريد 22 ألف طن مكرونة شهريا لطرحها على بطاقات التموين

صدى البلد

أعلنت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات  المصرية، برئاسة النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة الغرفة، استمرار توريد سلعة المكرونة  لصالح وزارة التموين لطرحها ضمن المقررات التموينية وبمنافذ المجمعات الاستهلاكية في إطار حرص الغرفة على توفير السلع الأساسية للمواطنين وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى .

وأضاف النائب طارق حسانين  أن أعضاء الغرفة وشعبة المكرونة سيظلون في الوقوف بجانب الدولة ووزارة التموين لتوفير السلع الأساسية ذات جودة عالية خاصة  المكرونة  لطرحها بجانب الأرز على بطاقات التموين ،وأيضا العديد من السلع الأخرى التي تطرحها وزارة التموين ضمن المنظومة التموينية، في ظل حرص القيادة السياسية على تأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الغذائية يكفي لفترات طويلة وهو ما نجح فيه الدكتور على المصيلحى وزير التموين من توفير السلع  جميع السلع الأساسية وطرحها ضمن المقررات التموينية وكذلك بمنافذ المجمعات الاستهلاكية .  

وأوضح عبد الغفار السلامونى نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب انه يتم توريد ما يقرب من 22 الف طن مكرونة شهريا الى وزارة التموين والتجارة الداخلية لطرحها على البطاقات التموينية بأسعار مخفضة تقرب من 40% مقارنة بنفس سعر المنتج في الأسواق المثيلة، حيث يتم طرح كيس المركونة زنة 400 جرام بسعر 675 قرشا في حين يتراوح سعره في الأسواق الأخرى من 10.5 جنيه الى 12 جنيها  مؤكدا أن أعضاء شعبة المكرونة بالغرفة وأصحاب كبرى الشركات لديهم الحرص على استمرار توريد المكرونة لوزارة التموين بنفس الأسعار وتحملهم أعباء زيادة أسعار المستلزمات في إطار حرصهم على مشاركة وزارة التموين  بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء على المواطنين من خلال طرح السلع بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.

واضاف " عبدالغفار السلاموني " انه يتم  التنسيق والتعاون المتبادل مع هيئة السلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية " قطاع المطاحن وقطاع  السلع التموينية " والشركات العامة  والمصرية للجملة بوزارة التموين تحت مظلة "المنظومة التموينية " حيث أن هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين تقوم بتسليم  الشركة القابضة للصناعات الغذائية " قطاع المطاحن " القمح  لتقوم بإنتاجه دقيق وتسليمه الى مصانع المكرونة التي تعمل في منظومة التموين، لافتا الى أن كميات المكرونة التي يتم توريدها لصالح وزارة التموين من كبرى الشركات ذات العلامات التجارية المعروفة وذات جودة عالية ،وأن الغرفة مستمرة في توريد سلعة المكرونة وبأي كميات تحتاجها الوزارة خاصة وأن وزارة التموين بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين تقوم  بتوفير السلع الأساسية للمواطنين على بطاقات التموين طوال الوقت  بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى ،مؤكدا أن المخزون الاستراتيجي لسلعة المكرونة داخل البلاد يكفى احتياجات المواطنين  لفترة تتجاوز 6 أشهر بجانب أيضا وجود مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية.

بطاقات التموين غرفة صناعة الحبوب وزارة التموين المطاحن

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