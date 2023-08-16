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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التموين: تداول السكر بالبورصة المصرية للسلع يؤدي إلى استقرار أسعاره

إبراهيم عشماوي
إبراهيم عشماوي

قال  الدكتور إبراهيم عشماوى رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية للسلع، إن طرح السكر والقمح وغيرها من السلع الاستراتيجية بالبورصة السلعية يؤدي إلى ضبط أسواق هذه السلع واستقرار أسعارها من خلال إنشاء علاقة تداول مباشرة بين كل من المنتجين للسلع والمصنعين وجميع عناصر سلاسل الإمداد.

وأضاف عشماوي أنه تم التوافق مع البورصة المصرية للسلع أن تقوم شركات إنتاج السكر بطرح كميات من السكر للبيع من خلال منصة البورصة المصرية للسلع لصالح شركات الصناعات الغذائية وشركات التوزيع والتجار وشركات التعبئة.

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وأوضح أن طرح  السلع الاستراتيجية في البورصة المصرية للسلع يأتي في إطار تنظيم أسواق السلع الاستراتيجية والأساسية، ويعمل على إتاحة السلع وتوافرها فى منافسة متكافئة تتميز بالشفافية.

ولفت عشماوي إلى نجاح طرح سلع القمح والذرة الصفراء والردة في البورصة المصرية للسلع والتعاون عليها بين المنتجين والمشترين وتقليل حلقات التداول وإتاحة فرص متكافئة لصغار المزارعين في عرض إنتاجهم على المشترين.

وأعلنت البورصة المصرية للسلع بضرورة قيام الشركات العاملة في سلعة السكر بتسجيل عضويتها في البورصة المصرية للسلع. 

ونوهت البورصة المصرية للسلع إلى أن أول جلسة تداول ستكون يوم الخميس الموافق 17 أغسطس 2023.

وأشار الدكتور إبراهيم عشماوى إلى أن السكر سيكون السلعة الرابعة التي يتم طرحها بالبورصة المصرية للسلع، وذلك بعد القمح والذرة والردة، وأنه جار دراسة المزيد من السلع الأخرى لطرحها للتداول بالبورصة المصرية للسلع.

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