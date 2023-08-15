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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

عقوبات رادعة للمخالفين.. التموين تلزم التجار بإعلان الأسعار على عبوات الأرز

وزارة التموين
وزارة التموين

حذرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، التجار من عرض عبوات الأرز الحر المعدة للبيع للمستهلك غير مستوفية البيانات مثل اسم وعنوان جهة التعبئة والوزن الصافى وسعر البيع للمستهلك وتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية.

كما أكدت الوزارة على ضرورة تدوين بلد منشأ الأرز واسم المستورد وعنوانه في حالة الاستيراد، أو تدون عبارة أرز مصري في حالة الإنتاج المحلى مع إلزام الشركات والمنشآت المتعاملة في الأرز الحر غير المربوط على البطاقات التموينية وتجار الجملة، بإخطار وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في قطاع الرقابة والتوزيع ببيان أسبوعي بالكميات المخزنة وسعر البيع للمستهلك.

وألزمت وزارة التموين مستوردى الأرز بإخطار القطاع ذاته ببيان أسبوعي بالكميات المستوردة وأسعار استيرادها وسعر البيع للمستهلك.

مهلة 6 أشهر 

ومنحت وزارة التموين جميع الشركات والمنشآت المخاطبة بأحكام القرار، بمهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها بشأن تقديم ترخيص تداول الغذاء أو ما يفيد بالسير في إجراءات الحصول على هذا الترخيص وحدد القرار عقوبة من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1045 الخاص بشئون التموين، مع ضبط الأشياء موضوع الجريمة والحكم بمصادرتها.

التموين التجار عبوات الأرز المستهلك البطاقات التموينية

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