انخفاض أسعار السجائر.. العلبة نزلت 20 جنيها وأقل عبوة بـ 15| القائمة الرسمية

شهدت أسعار السجائر انخفاضا إلى المستويات الطبيعية بعد تحركات وتوجيهات الحكومة الأخيرة للشركة الشرقية للدخان، بضخ كميات إضافية من السجائر ، وهو ما أكده المهندس هاني أمان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان، موضحا أن الشركة ضخت كميات إضافية من السجائر في الأسواق بالاتفاق مع الأجهزة الرقابية ومباحث التموين.

وأضاف أمان خلال تصريحات إعلامية، أن أسعار السجائر، بدأت تنخفض بشدة وتقترب للسعر الرسمي، موضحا أن أزمة أسعار السجائر كانت مفتعلة من بعض التجار الذين يتحكمون في السوق لتحقيق أغراض محددة وأعلى أرباح، مشيرا إلى أن الشركة الشرقية للدخان ضخت كميات كبيرة من السجائر للتجار المسجلة بالكشوف، وتم تبليغ الجهات الرقابية بالكميات التي يتم ضخها بالأسواق بالأسعار الرسمية للتأكد من طرحها للمستهلكين.

انخفاض أسعار السجائر

إجراءات حكومية جديدة

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعا للحكومة مع الشركة الشرقية للدخان بمدينة العلمين لمتابعة نشاك عمل الشركة، وطرح حلول لإنهاء أزمة السجائر، وأسفر الاجتماع عن تخاذا مجموعة من الإجراءات كالتالي:

توفير المواد الخام اللازمة لعمليات تصنيع السجائر ومنتجات الشركة.

زيادة أوامر التوريد للمواد الخام بما يسهم في زيادة الإنتاج اليومي للسجائر، وضخ كميات أكبر لإحداث استقرار للسوق وضبط أسعار السجائر.

مناقشة استعدادات الحكومة لزيادة الاعتمادات المستندية الخاصة بالشركة لزيات كميات الإنتاج اليومي من السجائر.

انخفاض أسعار السجائر

الشرقية للدخان تضخ كميات إضافية

وبعد اجتماع الحكومة مع الشركة الشرقية للدخان، أكد الرئيس التنفيذي، أن الشركة أقرت مجموعة من الإجراءات لمواجهة أزمة ارتفاع أسعار السجائر وهي كالتالي:

طرح كميات إضافية في السوق بداية من هذا الأسبوع، حيث يتم طرح 150 مليون سيجارة في اليوم، ما يعادل 3 ملايين علبة بزيادة من 20% إلى 30% عما يطرح في الأسواق.

التواصل مع الجهات الرقابية، بكل مبيعات الشركة، وتوضيح قوائم الأسعار والتجار والكميات التي يتم توريدها إليهم من أجل مراقبة الأسواق.

مطالبة المستهلكين ضرورة تغيير عادات الشراء والتكالب عليه وتخزين السجائر، وهو ما يزيد الضغط على الأسواق ورفع الأسعار.

أسعار السجائر الرسمية

وبعد هذه التحركات، بدأ السوق يشهد انخفاض أسعار السجائر منذ الخميس الماضي بشكل تدريجيي في المحلات والأكشاك، حيث انخفض سعر علبة البوكس والكليوباترا بنحو 20 جنيها لتسجل 45 جنيها، في حين يصل السعر الرسمي للعلبة 24 جنيها وفقا لما تعلنه الشركة الشرقية للدخان.

أما عن قائمة الأسعار الرسمية للسجائر فهي كالتالي: