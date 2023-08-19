حدث ليلاً| أسعار السجائر تنخفض اليوم.. تحذير عاجل من سيول تضرب هذه المناطق .. زلزال يضرب الذهب عالميًا.. مفاجأة مثيرة في تورط رجلي أعمال بتهريب آثار

نشر موقع صدى البلد عدد من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية من أبرزها مايلي :

الدولار يستقر واليورو يتراجع.. أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم

أسعار العملات الأجنبية

شهدت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، تباينا ملحوظا في مصر، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، استقر سعر صرف الدولار الأمريكي بينما تراجع اليورو وارتفع الجنيه الإسترليني.

600 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب عالميًا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن بمصر

سجلت أسعار الذهب تراجعا قياسيا لأول مرة منذ شهور عالميا ، كما تراجع المعدن الأصفر محليا اليوم مقارنة بأسعار الأمس، إذ يبحث الآلاف عن سعر الجرام من عير 21 الآن في محلات الصاغة المختلفة.

للعاملين بالخارج .. خطوات استخراج تصريح عمل من موقع وزارة الداخلية

يعد تصريح العمل خدمة يطلبها جميع المواطنين العاملين بالخارج ، حيث يقومون باستخراج تصريح العمل لتمكنهم من العمل خارج البلاد .

حنطور وكارو و"عَجَل"| قرار عاجل بترخيص مركبات النقل البطيء.. تفاصيل اللوحات الجديدة

شهدت منصات التواصل الاجتماعي، حالة من الجدل والتفاعل بسبب خبر تحديد ألوان للوحات مركبات النقل البطيء، ومنها عربات "الحنطور والكارو".

بعد هبوط الأعلاف.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت بالأسواق

تتراجع أسعار الدواجن يوما بعد يوم، إذ شهدت أسعار الأعلاف خلال الفترات الماضية، تراجعًا كبيرًا، حيث سجلت منذ أسابيع 15500 جنيهًا للطن، واليوم تسجل 12500 ألف جنيه للطن، وقد تراجعت أسعار فول الصويا من 29500 جنيه للطن إلى 26000 جنيه للطن، وتراجعت أسعار العلف بادي من 23 ألف جنيه للطن إلى 21000 جنيه للطن.

تحذير عاجل السيول تضرب هذه المناطق|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن الطقس

يبحث الألاف يوميا عن حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة في نشرة الأرصاد الجوية ، خاصة بالتزامن مع الظواهر الجوية التي تضرب مناطق متفرقة من البلاد أبرزها الأمطار الرعدية والسيول.

موت الفجأة يخطف الفنانين| وفاة نجم التسعينيات.. رحيل مصطفى درويش يصدم الجميع.. وحادث مروع ينهي حياة جورج الراسي

وفاة نجم التسعينيات أحمد الشوكي، لم تكن أولى حالات رحيل النجوم فجأة، إذ سبقه نجوم آخرون غيبهم الموت؛ وخطفهم من حياة الأضواء والشهرة، ورحلوا فجأة في ريعان شبابهم، هكذا كانت نهاية عدد من الفنانين ممن رسموا طموحهم نحو الشهرة، فانتهت أحلامهم مع آخر نفس لفظوه، لتكون حياتهم القصيرة حدثا مؤثرا يضاف إلى تاريخ الأحداث المؤثرة في الوسط الفني.

لاعب ياباني .. محمد صلاح يستقبل صفقة ليفربول الجديدة | شاهد

نشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول عبر «تويتر» فيديو يظهر به محمد صلاح مرحبًا بالدولي الياباني قائلًا: «مرحبًا بك في الطقس الجميل».

ما هو الدعاء الذي يقال في الركوع.. وهل يجوز قراءة الفاتحة بدلاً من التسبيح؟

ما هو الدعاء الذي يقال في الركوع.. وهل يجوز قراءة الفاتحة بدلاً من التسبيح؟ سؤال يشغل ذهن الكثير من المسلمين، خاصة من يبحثون عن حكم هل تجوز قراءة الفاتحة في السجود والركوع بقصد الدعاء؟

المولد النبوي الشريف 2023 .. موعده وحكم الاحتفال به

يكثر البحث عن موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023، حيث يوافق يوم الثاني عشر من ربيع الأول من كل عام، ومع دخول العشر الأول من شهر صفر، يتساءل الكثيرون عن موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023، وحكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف من الناحية الشرعية.

النهاردة السبت| مفاجأة في أسعار السجائر كما وعد المسئولون.. وهذا سعر العلبة

بعد أن شهدت أسعار السجائر ارتفاعًا كبيرًا في الأونة الأخيرة في الأسواق تدخلت الحكومة المصرية بالتعاون مع شركة الشرقية للدخان لحل الأزمة وخفض الأسعار مرة أخرى إلى ما كانت عليه سابقًا، بعد ما انتشرت شائعات تحرك أسعارها.

ننشر أسماء رجال الأعمال المتهمين في أكبر قضية لتهريب الآثار

أحال المستشار محمد حجازي، محامي عام أول القاهرة الجديدة الكلية، رجل أعمال شهير رئيس مجلس إدارة شركة شهيرة للاستثمار والتنمية (محبوس)، وطبيب (هارب)، ورجل أعمال نائب رئيس مجلس شركة كبرى شهيرة للأسمنت (محبوس)، ومواطنة أجنبية رومانية (هاربة)، إلى الجنايات؛ لاتهامهم بتكوين واحدة من أكبر العصابات لتهريب الآثار المصرية خارج البلاد، ونشر أسماء رجال الأعمال المتهمين ومواقعهم الوظيفية، وهم: