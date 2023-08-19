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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تحذير عاجل السيول تضرب هذه المناطق|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن الطقس

سيول
سيول

يبحث الألاف يوميا عن حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة في نشرة الأرصاد الجوية ، خاصة بالتزامن مع الظواهر الجوية التي تضرب مناطق متفرقة من البلاد أبرزها الأمطار الرعدية والسيول.

حالة الطقس اليوم على القاهرة

وبشان طقس العاصمة، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجـه البحري و السواحل الشمالية.

الأرصاد 

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طقس شديد الحرارة

وبحسب خبراء الأرصاد الجوية يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا، معتدل الحرارة رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلا.

الأرصاد 

3 ظواهر جوية تضرب البلاد 

وعن الظواهر الجوية، فهناك 3 ظواهر تضرب البلاد اليوم بحسب الأرصاد، أولها تتكون الشبورة المائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء.

أمطار رعدية وسيول 

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن فرص لأمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء قد تصل إلى حد السيول على مرتفعات سانت كاترين تمتد خفيفة ورعدية على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر.

أمطار 

وتتضمن الظاهرة الثالثة ، نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

ارتفاع الموج

وعن حالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 33 25
العاصمة الادارية 33 25
6 اكتوبر 34 24
بنهــــا 33 25
دمنهور 32 25
وادى النطرون 33 24
كفر الشيخ 32 24
المنصورة 33 25
الزقازيق 33 25
شبين الكوم 33 25
طنطا 32 24
دمياط 31 24
بورسعيد 31 24
الإسماعيلية 35 22
السويس 35 23
العريش 31 24
رفح 31 24
رأس سدر 35 25
نخل 36 21
كاترين 34 18
الطور 35 28
طابا 37 25
شرم الشيخ 41 30
الاسكندرية 31 23
العلمين الجديدة 30 23
مطروح 31 24
السلوم 34 23
سيوة 37 21
رأس غارب 39 28
الغردقة 40 29
سفاجا 40 29
مرسى علم 39 29
شلاتين 41 31
حلايب 37 29
أبو رماد 38 29
رأس حدربة 38 28
الفيوم 36 24
بني سويف 36 24
المنيا 37 23
أسيوط 37 23
سوهاج 40 26
قنا 44 27
الأقصر 44 27
أسوان 45 29
الوادى الجديد 41 25
أبوسمبل 44 28

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