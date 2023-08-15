رغم ارتفاع درجات الحرارة.. إضطراب في حركة الملاحة.. وأمطار تصل لحد السيول بتلك المنطقة

أكد دكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك تأثر بأمتداد بمرتفع جوي قادم من أوروبا، مما له تأثير جيد على درجات الحرارة، وقلة نسبة الرطوبة خلال الأيام الأخيرة.

قال محمود شاهين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء دي أم سي”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن البحرين الأحمر والمتوسط سيحدث ارتفاعات في الأمواج خاصة على المحافظات الساحلية، مؤكدا أنه سيكون هناك إضطراب في جركة الملاحة، وسترتفع الأمواج ما بين 2 إلى 3 متر.

سطح الأرض

وتابع مدير عام التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه متوقه أيضا أن تسقط الأمطار التي تصل لحد السيول في منطقة دير سانت كاترين، خاصة أن منطقة سانت كاترين منطقة جبلية وتقع على ارتفاعات كبرى من سطح الأرض.