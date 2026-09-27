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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رامي إمام يجمع هدى المفتي وأحمد عبد الوهاب في «معاد عشا».. تفاصيل فيلمه السينمائي الجديد

رامي إمام يجمع هدى المفتي وأحمد عبد الوهاب في «معاد عشا».. تفاصيل فيلمه السينمائي الجديد
رامي إمام يجمع هدى المفتي وأحمد عبد الوهاب في «معاد عشا».. تفاصيل فيلمه السينمائي الجديد
أوركيد سامي

كشف المخرج رامي إمام عن أحدث مشروعاته السينمائية، من خلال صورة جديدة شاركها مع جمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»، ظهر خلالها برفقة الفنانة هدى المفتي والفنان أحمد عبد الوهاب، في كواليس العمل الجديد الذي يحمل اسم «معاد عشا».

واكتفى رامي إمام بالتعليق على الصورة بكلمات قصيرة، قائلًا: «فيلم معاد عشا»، ليعلن بذلك عن تعاونه مع هدى المفتي وأحمد عبد الوهاب في الفيلم، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن أحداثه أو طبيعة الشخصيات التي يقدمها أبطال العمل.

ويأتي فيلم «معاد عشا» ضمن الأعمال السينمائية الجديدة التي تستعد للانطلاق خلال الفترة المقبلة، وينتمي إلى أجواء تجمع بين الجريمة والكوميديا، في توليفة تسعى إلى تقديم أحداث مختلفة تمزج بين الطابع التشويقي والمواقف الكوميدية.

ويشارك في بطولة الفيلم عدد من الفنانين، إلى جانب هدى المفتي وأحمد عبد الوهاب، بينما يتولى رامي إمام مهمة الإخراج، في حين كتب السيناريو والحوار كل من أحمد عبد الوهاب وكريم سامي.

ومن المنتظر أن يكشف صناع «معاد عشا» خلال الفترة المقبلة عن المزيد من تفاصيل الفيلم، سواء فيما يتعلق بالقصة والشخصيات المشاركة، أو موعد طرحه في دور العرض، خاصة مع استمرار التحضيرات الخاصة بالعمل.

ويعد «معاد عشا» عودة جديدة لرامي إمام إلى عالم السينما من خلال مشروع يحمل طابعًا مختلفًا، إذ يجمع الفيلم بين أجواء الجريمة والكوميديا، وهي تركيبة تفتح مساحة لتقديم أحداث تجمع بين التشويق والمواقف غير التقليدية.

أما هدى المفتي، فتواصل من خلال الفيلم حضورها في السينما، بالتزامن مع مشاركتها في عدد من الأعمال التي تنوعت بين الدراما والكوميديا، بينما يشارك أحمد عبد الوهاب في العمل ضمن مجموعة من النجوم، ليضيف الفيلم إلى تجاربه السينمائية خلال الفترة المقبلة.

وتفاعل عدد من متابعي رامي إمام مع الصورة التي نشرها عبر حسابه الرسمي، خاصة مع الإعلان عن تعاونه مع هدى المفتي وأحمد عبد الوهاب، وسط حالة من الفضول لمعرفة تفاصيل القصة والشخصيات التي يقدمها كل منهما، وكذلك موعد بدء طرح الفيلم للجمهور.

ومن المقرر أن تتضح خلال الفترة المقبلة ملامح «معاد عشا» بشكل أكبر، مع إعلان فريق العمل عن باقي التفاصيل المتعلقة بالفيلم، ليترقب الجمهور أحدث تجارب رامي إمام السينمائية، وما ستقدمه خلطة الجريمة والكوميديا من أحداث ومواقف ضمن العمل الجديد.

رامي إمام هدى المفتي وأحمد عبد الوهاب

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