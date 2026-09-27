هاجر الشرنوبي تحتفل بخبر حملها: «أحلى هدية من ربنا»

احتفلت الفنانة هاجر الشرنوبي بخبر سعيد، بعدما أعلنت عن حملها، معربة عن فرحتها الكبيرة بهذه المناسبة، وطلبت من جمهورها ومحبيها الدعاء لها بأن تكتمل فرحتها على خير، وأن يرزقها الله مولودًا سليمًا معافى.

وشاركت هاجر الشرنوبي متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام» رسالة عبرت خلالها عن سعادتها بالحمل، وكتبت: «الحمد لله، أحلى هدية من ربنا، اللهم لك الحمد والشكر، ادعولنا ربنا يتمملنا على خير ويرزقنا نونو سليم معافى، ويجعله سبب في كل فرحة جاية في حياتنا».

ولاقت رسالة هاجر الشرنوبي تفاعلًا واسعًا من جانب متابعيها، الذين حرصوا على تهنئتها بهذه المناسبة السعيدة، متمنين لها ولأسرتها دوام الفرح، وأن تمر فترة الحمل بسلام، وتكتمل فرحتها بقدوم مولودها بصحة وعافية.

وعلى الجانب الفني، تحدثت هاجر الشرنوبي في وقت سابق عن اختياراتها للأعمال والشخصيات التي تقدمها، موضحة أنها تميل بشكل كبير إلى الأدوار التي تشعر بها وتجد نفسها فيها، ولا تفضل أن يكون اختيارها للشخصية قائمًا فقط على الظهور، وإنما تبحث عن الدور الذي يضيف إلى مشوارها الفني ويمنحها فرصة لتقديم أداء مختلف.

وأشارت الفنانة إلى أن مسلسل «لمس أكتاف» من بين الأعمال التي تعتز بتقديمها، مؤكدة أنها استمتعت كثيرًا بتجربة العمل، سواء على مستوى الشخصية أو التعاون مع فريق المسلسل، وهو ما جعل التجربة واحدة من المحطات المميزة بالنسبة لها.

كما كشفت هاجر الشرنوبي عن تفضيلها للأدوار المركبة والمعقدة، التي تحتاج إلى مجهود فني وتمنح الفنان مساحة لإظهار قدراته في تجسيد الشخصيات المختلفة، لافتة إلى أن هذا النوع من الأدوار يمثل تحديًا بالنسبة لها ويجذبها بصورة أكبر.

وتحدثت أيضًا عن أحد أحلامها الفنية، موضحة أنها تتمنى تقديم عمل يناقش قضية أطفال الشوارع، لما تحمله القضية من جوانب إنسانية واجتماعية متعددة، مشيرة إلى أن هذا الموضوع كان مشروع تخرجها، وهو ما جعلها مرتبطة به وترغب في تقديمه من خلال عمل فني يصل إلى الجمهور ويناقش القضية بصورة مؤثرة.

وتواصل هاجر الشرنوبي مسيرتها الفنية من خلال اختيارها لأدوار متنوعة، بالتزامن مع احتفالها حاليًا بهذه المناسبة العائلية، بعدما شاركت جمهورها خبر حملها، وسط موجة من التهاني والدعوات بأن يمن الله عليها وعلى أسرتها بالصحة والسعادة، وأن تكتمل فرحتها بقدوم مولودها.