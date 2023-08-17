أمطار رعدية وأتربة.. السعودية تشهد حالة من الطقس السيئ وتحذيرات من السيول

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودية في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الخميس، بأن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وذلك على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة، في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي تبوك والمدينة المنورة، كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية،حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية.

وتكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم وحائل.



وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-32 كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة.