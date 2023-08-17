السيول قادمة خلال ساعات|3 ظواهر جوية تضرب البلاد وتحذير عاجل من الأرصاد

يزداد البحث عن هيئة الأرصاد الجوية وحالة الطقس اليوم، بالتزامن مع حالة الانخفاض في درجات الحرارة التي تشهدها البلاد خاصة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ، والتي تشمل أمطار رعدية و سيول على عدة مناطق.

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حالة الطقس اليوم في القاهرة

وعن حالة الطقس ودرجات الحرارة على القاهرة، فكشفت الأرصاد إنه يكون طقس اليوم الخميس، حارا رطبا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

حالة الطقس اليوم

طقس شديد الحرارة

وبحسب نشرة الأرصاد عن الطقس ، يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

3 ظواهر جوية

وتشهد البلاد 3 ظواهر جوية على عدة مناطق متفرقة تشمل، الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء .

السيول

أما الظاهرة الثانية فتكون توقعات بسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء، وقد تصل إلى حد السيول على مرتفعات سانت كاترين وتمتد خفيفة ورعدية أحيانا على حلايب وشلاتين.

السيول

وعن الظاهرة الثالثة ، فكشفت الأرصاد أنها متمثلة في الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة .

تحذير عاجل

وحذرت الأرصاد من حالة البحر المضطربة اليوم ، فالبحر المتوسط يكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية أما حالة البحر الأحمر يكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية .

البحر



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 34 25

العاصمة الإدارية 34 25

6 اكتوبر 35 24

بنهــــا 34 25

دمنهور 32 25

وادى النطرون 34 24

كفر الشيخ 33 24

المنصورة 33 25

الزقازيق 34 25

شبين الكوم 34 25

طنطا 33 24

دمياط 32 24

بورسعيد 32 25

الإسماعيلية 35 23

السويس 34 24

العريش 32 24

رفح 32 25

رأس سدر 35 25

نخل 36 16

كاترين 33 16

الطور 35 27

طابا 37 25

شرم الشيخ 40 30

الاسكندرية 31 24

العلمين الجديدة 31 24

مطروح 30 24

السلوم 32 22

سيوة 35 22

رأس غارب 39 29

الغردقة 40 29

سفاجا 40 29

مرسى علم 41 30

شلاتين 39 30

حلايب 34 29

أبو رماد 35 29

رأس حدربة 35 28

الفيوم 35 24

بني سويف 35 24

المنيا 35 23

أسيوط 36 23

سوهاج 40 25

قنا 42 27

الأقصر 42 26

أسوان 43 28

الوادى الجديد 40 25

أبوسمبل 39 28