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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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انتهاء الأزمة| مفاجأة بشأن أسعار السجائر والأرصاد تزف بشرى سارة عن الطقس

انتهاء أزمة أسعار
انتهاء أزمة أسعار السجائر

لا شك أن ارتفاع الأسعار ولاسيما ارتفاع أسعار السجائر، واحد من المشاكل التي واجهت قطاعا كبيرا من المواطنين خلال الفترة الماضية، فضلا عن أحوال الطقس المختلفة بشكل ما من حين إلى آخر، خاصة بعد موجة الطقس الحارة التي ضربت مصر في الفترة الأخيرة، الأمر الذي جعل الأرصاد الجوية واحد من أهم ما يتابعه المواطن المصري بصورة دورية من أجل التعرف على كل ما هو جديد في حالة الطقس. 

وشهدت الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار السارة فيما يتعلق بأزمة أسعار السجائر في الأسواق، كما شهدت بعض السلع في الأسواق أيضا عدد من الانخفاضات، علاوة على ذلك زفت هيئة الأرصاد الجوية، أنباء سارة بشأن حالة الطقس خلال الفترة المقبلة. 

 

ونرصد لكم من خلال موقعنا "صدى البلد" أبرز ما جاء في الأخبار في الساعات الماضية حول أسعار السجائر، والأرصاد الجوية وبياناتها الأخيرة، وذلك حرصًا منا في تقديم كل ما يتابعه القارئ أول بأول. 

 ضخ كميات كبيرة| بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار السجائر

وزفت شركة الشرقية للدخان، أخبار سارة فيما يتعلق بأزمة أسعار السجائر في الأسواق خلال الساعات الماضية، وذلك من خلال تصريحات من مسؤولين داخل الشركة، وهو أنها تعمل على حل الأزمة في الفترة الراهنة، وذلك من خلال ضخ كميات كبيرة من السجائر في الأسواق خلال الفترة المقبلة. 

وقال هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الفترة المقبلة ستشهد ضخ كميات كبيرة من السجائر للتجار المعتمدين بالسعر الرسمي لدى الشركة".

وأضاف: "المعروض من السجائر سيكون كبيرا، مما يعمل على توازن أسعار السجائر"، موضحا: "أن الشركة واجهت بعض المشاكل في توريد المواد الخام، حيث قام بعض التجار بتخزين المنتجات وحجبها استعدادا لزيادة أسعار السجائر أو تحسبا لتقلبات سعر الدولار".

وحذر هاني أمان التجار من مخالفة الأسعار، قائلا: "أي تجار يخالفون هذه الأسعار سيتم وقف التعامل معهم فورا وفقا للوائح والقوانين، وأن الجهات الرقابية تتعامل حاليا مع هذا الأمر".

وأشاد هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان، بتوجيه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، اليوم الاثنين، بتوفير المواد الخام اللازمة لعمليات التصنيع لمنتجات شركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني"

انخفاض أسعار البيض والدواجن.. والغرف التجارية: كيلو الفراخ بـ 68 جنيها.. فيديو

وكشفت شعبة الدواجن بالغرف التجارية هي الأخرى عن أخبار سارة للمواطن فيما يتعلق بالأسعار في الفترة الأخيرة، إذ أكدت وجود انخفاضات واضحة في الأسعار في الأيام الأخيرة. 

وقال الدكتور عبد العزيز سيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "سعر الفراخ في المزرعة بـ 60 جنيها، ومن المفترض ألا تبيع أكثر من 68 جنيها في الأسواق".

وأضاف الدكتور عبد العزيز سيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية،: "سعر طبق البيض في المزرعة يصل إلى 104 جنيها ولا يجوز أن يتم بيعه بفارق يصل إلى 30 جنيها بالأسواق".

وشدد الدكتور عبد العزيز سيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية،على ضرورة اضطلاع الجهات الرقابية بمهامها خلال الفترة المقبلة، لإقرار انخفاض الأسعار الذي شهدته المزارع على أسواق التجزئة.

 الأرصاد: استمرار تحسن الأحوال الجوية حتى الأسبوع المقبل

ومن جانبها، زفت هيئة الأرصاد الجوية هي الأخرى أنباء سارة فيما يتعلق بحالة الطقس في الأيام المقبلة، وذلك بعد فترة عصيبة عاشها المصريين من الموجة الحارة في الأسابيع الأخيرة، إذ أكدت هيئة الأرصاد أن تحسن الأحوال الجوية مستمر في مصر حتى الأسبوع المقبل، في خبر سار لقطاع كبير من المواطنين. 

وقالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إنّ البلاد ستشهد استمرار تحسن الأحوال الجوية على مستوى الجمهورية اليوم وحتى مطلع الأسبوع المقبل.

وأكدت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية على القناة الأولى أن هذا التحسن ناتج  بسبب مصادر الكتل الهوائية المؤثرة علينا شمالية قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية: "هذه الكتل معتدلة ومنخفضة في درجات حرارتها، كما يؤثر علينا في طبقات الجو العليا امتدادا لمنخفض جوي يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة نلاحظها بشكل أكبر في فترة الصباح، حيث تحجب جزء من أشعة الشمس وتساعد على تلطيف الأجواء بشكل كبير".

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