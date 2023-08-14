ضخ كميات كبيرة| بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار السجائر .. فيديو

زف هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان، شرى سارة للمواطنين بشأن أسعار السجائر.

وقال هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الفترة المقبلة ستشهد ضخ كميات كبيرة من السجائر للتجار المعتمدين بالسعر الرسمي لدى الشركة".

وأضاف: "المعروض من السجائر سيكون كبيرا، مما يعمل على توازن أسعار السجائر"، موضحا: "أن الشركة واجهت بعض المشاكل في توريد المواد الخام، حيث قام بعض التجار بتخزين المنتجات وحجبها استعدادا لزيادة أسعار السجائر أو تحسبا لتقلبات سعر الدولار".

وحذر هاني أمان التجار من مخالفة الأسعار، قائلا: "أي تجار يخالفون هذه الأسعار سيتم وقف التعامل معهم فورا وفقا للوائح والقوانين، وأن الجهات الرقابية تتعامل حاليا مع هذا الأمر".

وأشاد هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان، بتوجيه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، اليوم الاثنين، بتوفير المواد الخام اللازمة لعمليات التصنيع لمنتجات شركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني".