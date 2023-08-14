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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

مفاجأة الشرقية للدخان بأسعار السجائر| وهجوم على تجار باب البحر.. ماذا يحدث؟

أسعار السجائر
أسعار السجائر

شهدت أسعار السجائر، الفترة الماضية، حالة من عدم الاستقرار، بالتزامن مع احتكار بعض التجار للسجائر، أملا منهم في أن يتم فرض ضريبة جديدة عليها، وبالتالي بيع منتجاتهم المخزنة بأعلى سعر لتحقيق أرباح إضافية، بينما تعمل الشركة الشرقية للدخان على ضخ كميات كبيرة من السجائر، في الأسواق لتلبية نسبة الطلب المرتفعة، وضبط أسعار السجائر وارتفاع الأسعار غير الرسمي، بسبب جشع التجار.

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وفي خضم حالة الفوضى المذكورة، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر الزحام الشديد على أحد محلات السجائر في شارع باب البحر بمنطقة رمسيس وسط القاهرة، لشراء السجائر بأسعارها الحقيقية، ويظهر المقطع طوابير من عشرات المدخنين، أمام المحال حيث لأول مرة تلتزم المحال ببيع السجائر بالأسعار الرسمية وحسب القائمة، فكان سعر السجائر للأنواع المحلية "السوبر، كليوباترا، بوكس" بـ 24 جنيها، بعد أن كانت تباع بحوالي 54 جنيهًا، لدي بعض التجار.

أسعار السجائر

هجوم على تجار باب البحر

في هذا الصدد، شن هاني أمان، العضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان، هجوما على تجار السجائر في منطقة باب البحر، والمعروفة ببيع السجائر بالجملة، متهما التجار هناك بأنهم يبيعون كميات من السجائر المهربة، والتي استحوذوا عليها من السوق للتحكم فيه، موضحا أن عددا كبيرا من تجار السجائر في منطقة باب البحر غير مسجلين لدى الشركة الشرقية للدخان.

وأضاف أمان، خلال تصريحات إعلامية، أن الشركة الشرقية للدخان سوف تضخ كميات كبيرة من السجائر إلى الأسواق هذا الأسبوع بنحو 150 مليون سيجارة، أي ما يعادل حوالي 7 أو 8 ملايين عبوة يوميا بزيادة من 20% إلى 30% عما كان يتم ضخه.

وتوقع أمان، أن تتحسن أوضاع سوق السجائر بشكل تدريجي خلال 3 أو 4 أسابيع، مشددا على أن سعر علبة السجائر المحلية التابعة للشركة كما هو 24 جنيها، ولم يتم تغيير أسعار السجائر، كما أن هناك علبة بها 10 سجائر بـ15 جنيها، مشددا على أنه لا توجد أي زيادة في الأسعار وهناك حرص على توفير المنتج لأطول فترة.

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أسعار السجائر الحقيقية

من جانبها، أعلنت الشركة الشرقية للدخان ، أن أسعار منتجاتها ثابتة ولم تتغير منذ الزيادة الأخيرة في مارس 2023، وأسعار منتجاتها بـ 24 جنيهًا للعلبة الـ 20 سيجارة، ومنها الكليوباترا الأكثر طلبًا بالأسواق، مشددة على العاملين بالسوق أن يلتزموا بـ أسعار السجائر الرسمية، وعدم زيادتها لأن ذلك يضع مسؤول البيع تحت طائلة التهرب الضريبي.

وناشدت الشركة جموع المستهلكين باستخدام خاصية الـ QR كود للتأكد من الأسعار الرسمية قبل الشراء حيث التزمت الشركة بطباعة الكود الخاص بالأسعار على كافة منتجاتها للتسهيل على المستهلكين التعرف على السعر الحالي للمنتجات.

أسعار السجائر

شكل جديد لعلبة السجائر

وأعربت الشركة عن شكرها للتجار الذين يحرصون على الالتزام بالبيع بالأسعار الرسمية وأهابت بالجميع بالحذو مثلهم، مؤكدة على مواصلة التكاتف مع الأجهزة المعنية للتصدي للتجار غير الملتزمين الذين يقومون بتجميع السجائر وحجبها عن التداول لرفع أسعارها.

ونفى هاني أمان الرئيس التنفيذي للشركة تحريك أسعار السجائر التي لم تتغير منذ مارس 2023، وأن المنتجات متوفرة بالأسواق وفقًا للاحتياجات الطبيعية للسوق.

أسعار السجائر

أسعار السجائر الرسمية

أما عن أسعار السجائر الرسمية في الأسواق فهي كالتالي:

  • سعر علبة سجائر بوكس 10 بـ15 جنيها.
  • سعر علبة سجائر كليوباترا كينج سايز بـ 23 جنيها.
  • سعر علبة سجائر كليوباترا سوفت كوين بـ 24 جنيها.
  • سعر علبة سجائر ميريت Merit بأنواعها 64 جنيها.
  • سعر علبة سجائر مارلبورو Marlboro بأنواعها 59 جنيها.
  • سعر علبة سجائر مارلبورو كرافتد Marlboro Crafted بأنواعها 49 جنيها.
  • سعر علبة سجائر إل أند ام L&M بأنواعها 42 جنيها للعبوة.
  • سعر عبوة التبغ المُسخن HEETS Selections بأنواعها 50 جنيها للعبوة.
  • سعر عبوة التبغ المُسخن HEETS Dimensions بأنواعها 50 جنيها للعبوة.
السجائر أسعار السجائر باب البحر أسعار السجار الرسمية شكل جديد لعلبة السجائر

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