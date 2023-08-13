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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات

أسعار خرافية.. السجائر بلا رقيب في الأسواق والشرقية للدخان تتخذ خطوات عاجلة

أسعار السجائر
أسعار السجائر

تشهد أسعار السجائر زيادة وصلت لـ20 جنيهاً للعلبة الواحدة، وتفاقمت أزمة ارتفاع أسعار السجائر بمنافذ البيع ومنها المحال التجارية والأكشاك رغم أن شركة الشرقية للدخان لم تعلن أي زيادة في الأسعار، وأعلنت الشرقية للدخان عن عزمها التدخل للحل عبر وضع إجراءات جديدة وآليات لإنهاء أزمة الزيادة غبر المبررة لـ أسعار السجائر.

سعرها هيرجع زي زمان. موعد انتهاء أزمة السجائر وعودة الأسعار لطبيعتها.اليكم التفاصيل - بوابة نيوز مصر
أسعار السجائر

أزمة ارتفاع أسعار السجائر

وتدخلت الشركة الشرقية للدخان للتغلب على الأزمة التي يشهدها سوق السجائر، إذ أعلنت الشرقية للدخان وضع إجراءات جديدة وآليات لإنهاء أزمة الزيادة غبر المبررة لـ أسعار السجائر، والتي تتمثل في:-

  1. طرح كميات سجائر إضافية في السوق بداية من الأسبوع المقبل، إذ سيتم طرح نحو 150 مليون سيجارة في اليوم، أي 8 ملايين علبة سجائر، بزيادة نحو 20-30% عما يطرح حاليًا في الأسواق.
  2. التواصل مع الجهات الرقابية بكل مبيعات الشركة وقوائم الأسعار والتجار والكميات التي تورد إليهم من أجل مراقبة الأسواق.
  3. ناشد “أمان” المستهلكين ضرورة تغيير عاداتهم وعدم التكالب على الشراء والتخزين، الذي يزيد من الضغط على الأسواق ورفع الأسعار.

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشركة الشرقية للدخان “إيسترن كومباني”، هاني أمان، إننا مازلنا نبيع السجائر الخاصة بنا بـ24 جنيها، وتعد هذه هي أسعار السجائر الرسمية الخاصة بالشرقية للدخان، فيما عدا علبة السجائر المكونة من 10 سجائر فتباع بسعر 15 جنيهًا.

وأضاف أن تجار السجائر اعتادوا على تخزين السجائر في شهر يوليو، بسبب توقعات البعض بإقرار الحكومة لزيادة ضريبة أسعار السجائر، مؤكدًا أن ما يحدث من باعة السجائر مخالف للقانون، متابعاً أنه على مستهلك السجائر مراجعة الكود الموجود على علبة السجائر لمعرفة السعر الحقيقي لها، مشيرًا إلى أنهم ينتجوا من 70 إلى 75% من السجائر في مصر.

كشف أمان عن موعد انتهاء أزمة ارتفاع أسعار السجائر بالأسواق المحلية، متوقعًا عودة سوق السجائر إلى طبيعته في غضون من 3 إلى 4 أسابيع، على خلفية القرارات التي قررتها الشركة من أجل ضبط الأسواق.

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وأضاف أن كل الإجراءات دي مع بعضها، هتوصل إلى تحسن الأمور بالتدريج، البداية هتكون من الأسبوع الجاي، وهنشوف النتيجة كمان لما المستهلكين يقرروا يغيروا عادتهم، ولما التجار يقبلوا ياخدوا مكسب معقول.

وتوقع الرئيس التنفيذي للشركة الشرقية للدخان أن هذه الإجراءات من شأنها أن تعيد السجائر إلى أسعارها الرسمية، أو على الأقل أن تكون أعلى من السعر الرسمي بنحو 4 جنيهات على الأكثر.

وفقا للموقع الرسمي للشركة الشرقية للدخان جاءت أسعار السجائر حسب النوع كالتالي:

  • كليوباترا كوين سوفت 24 جنيها.
  • كليوباترا بوكس ابيض 24 جنيها.
  • مونديال أحمر 24 جنيها.
  • مونديال ازرق 24 جنيها.
  • مونديال لايت 24 جنيها.
  • كليوباترا بلاك ليبول 24 جنيها.
  • مونديال سويتش بلو بيري 24 جنيها.
  • مونديال سويتش منتول جنيها 24 جنيها.
  • بلمونت 24 جنيها.
  • كليوباترا سوبر ستار 24 جنيها.
  • بوسطن 24 جنيها.
  • بال مال 35 جنيها.
  • فايسروي 35 جنيها.

وكان الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قد أكد أن اللجنة ستبدأ بمناقشة مشروع قانون بالضرائب الجديدة على السجائر مع بداية دور الانعقاد الرابع في أكتوبر المقبل.

ومن جانبه، اقترح رئيس شعبة الدخان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إبراهيم إمبابي، في بيان للشعبة أمس السبت، على وزير التموين والتجارة الداخلية إعادة طرح المضبوطات من السجائر المخزنة لدى التجار بمحطات بنزين "وطنية".

وقال إمبابي إن هذا الاقتراح يهدف إلى بيع هذه المضبوطات للمستهلك بالسعر الرسمي المطبوع على العبوة، للمساهمة في حل تلك أزمة ارتفاع أسعار السجائر غير الرسمية ونقص الكميات المتوفرة منها.

وكان إمبامبي أوضح أنه تم ضبط ما يقرب من 200 ألف علبة سجائر مخزنة لدى تجار خلال الأيام الأربعة الماضية، في كلٍ من: البساتين، والمطرية، وباب البحر، والسيدة زينب، وعدد من المناطق بمحافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى مدينة طنطا بالغربية.

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أسعار السجائر

عقوبة التلاعب بالأسعار

وبالنسبة للموقف القانوني من جشع التجار وتلاعبهم بالأسعا، فإنه وفقا للمادة "7": قانون رقم 181 لسنة 208 وتعديلاته الخاص بحماية المستهلك: "يلتزم المورد بأن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ووفقا  للمادة "9": يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع، وذلك متى انصب هذا السلوك على أي عنصر من العناصر الآتية: - السعر أو كيفية أدائه، ويدخل في ذلك أي مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة.

وفقا للمادة 10 من قانون حمايه المستهلك: "يلتزم المورد بأن يسلم المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج، متضمنة بصفة خاصة رقم تسجيله الضريبي، وتاريخ التعامل أو التعاقد، وثمن المنتج ومواصفاته، وطبيعته ونوعيته وكميته، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتبين هذه اللائحة الأحوال التي يكتفي فيها ببيان أو أكثر مما ذكر".

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وهناك ضوابط من جهاز حماية المستهلك بشأن أسعار السجائر والمعسل، وفقا  لقرار جهاز حماية المستهلك بشأن "أسعار السجائر والمعسل" الصادر بتاريخ 1 ديسمبر 2021 والذي تضمن:

المادة الأولي:

"إلزام كافة شركات إنتاج وتصنيع وإستيراد وتوزيع السجائر بأنواعها وبدائلها وكذا المعسل بأنواعه بطباعة الأسعار علي كافة المنتجات بشكل واضح وغير قابلة للمحو، مع جواز طباعة السعر بشكل إلكتروني بتقنية (Q.R code)  وذلك في مدة أقصاها (ستة أشهر) من تاريخ صدور القرار" .

- المادة الثانية :

"إلزام كافة شركات إنتاج وتصنيع وإستيراد وتوزيع السجائر بأنواعها وبدائلها والمعسل بأنواعه بالإعلان عن أسعار المنتجات داخل كافة منافذ ونقاط البيع بجمهورية مصر العربية،  علي أن يكون السعر المُعلن هو السعر الشامل مدونا باللغة العربية مع جواز إضافة لغات أخري وذلك في مدة أقصاها (أسبوعان) من تاريخ صدور القرار .

- المادة الثالثة :

"تكون الشركات سالفة الذكر مسؤولة مسؤولية تامة عن تأمين المحتوي الرقمي لرابط الاستجابة السريع (Q.R code)  .

- المادة الرابعة :

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به إعتبارا من تاريخ 1 ديسمبر 2021.

وعقوبة البيع بأزيد من التسعيره وفقا لقانون حماية المستهلك، طبقا للمادة (66): "يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أي من المواد: (9، 13، 15/ فقرة أولى،32, 34, 56/ فقرة ثانية) من هذا القانون".

يجب على المواطن المتضرر من هذه الزيادات الكبرى اللجوء لجهاز حماية المستهلك للإبلاغ عن أية تجاوزات ومظاهر جشع من التجار وهناك "باركود" على كل عبوة سجائر، يمكنك كن معرفة السعر الحقيقى وتاريخ إنتاج العبوة. يستقبل جهاز حماية المستهلك شكاوى المواطنين ضد الأسعار على الخط الساخن 19588.

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