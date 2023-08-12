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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

وعد رسمي من الشركة| مفاجأة في أسعار السجائر يوم 19 أغسطس.. ماذا سيحدث؟

اسعار السجائر
اسعار السجائر

شهدت الأيام الماضية ارتفاعا جنونيا في أسعار السجائر بالأسواق، وذلك بالتزامن مع اختفاء بعض الأنواع في عدد من المناطق، حيث نشر التجار شائعات حول تحرك أسعار السجائر ، الأمر الذي طرح تساؤلات: “هل تنخفض أسعار السجائر مرة أخرى؟”.

السجائر 

موعد انتهاء أزمة السجائر

كشف الرئيس التنفيذي للشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني"، هاني أمان، موعد انتهاء أزمة ارتفاع أسعار السجائر بالأسواق المحلية.

وتوقع أمان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، اليوم الجمعة، عودة سوق السجائر إلى طبيعته في غضون من 3 إلى 4 أسابيع، على خلفية القرارات التي قررتها الشركة من أجل ضبط الأسواق.

إجرائات ضبط سوق السجائر 

وكشف عن اتخاذ الشركة بعض الإجراءات من أجل ضبط السوق، عبر طرح كميات سجائر إضافية في السوق بداية من الأسبوع المقبل، إذ سيتم طرح نحو 150 مليون سيجارة في اليوم، أي 8 ملايين علبة سجائر، بزيادة نحو 20-30% عما يطرح حاليًا في الأسواق.

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كما أشار إلى التواصل مع الجهات الرقابية بكل مبيعات الشركة وقوائم الأسعار والتجار والكميات التي تورد إليهم من أجل مراقبة الأسواق.

مستهلكين السجائر

وناشد أمان المستهلكين ضرورة تغيير عاداتهم وعدم التكالب على الشراء والتخزين، الذي يزيد من الضغط على الأسواق ورفع الأسعار.

وتوقع الرئيس التنفيذي للشركة الشرقية للدخان أن هذه الإجراءات من شأنها أن تعيد السجائر إلى أسعارها الرسمية، أو على الأقل أن تكون أعلى من السعر الرسمي بنحو 4 جنيهات على الأكثر.

وتابع أمان، كل الإجراءات دي مع بعضها، هتوصل إلى تحسن الأمور بالتدريج، البداية هتكون من الأسبوع الجاي، وهنشوف النتيجة كمان لما المستهلكين يقرروا يغيروا عادتهم، ولما التجار يقبلوا ياخدوا مكسب معقول.

السجائر 

عدد المدخنين في مصر

وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن 16.8% من إجمالي السكان 15 سنة فأكثر مدخنون، وهو ما يمثل حوالى 18 مليون نسمة، وتبلغ نسبة المدخنين من الذكور 33.8%، مقابل 0.3٪ فقط بين الإناث، بما يشير إلى أن ظاهرة التدخين في مصر هي ظاهرة ذكورية بالأساس.

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