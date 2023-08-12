عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مطلب كولر .. وكيل مهاجم سيرفيت يكشف حقيقة اقترابه من الأهلي| خاص

كريس بيديا
كريس بيديا

كشف الدنماركي ميكيل بيكمان، وكيل الإيفواري كريس بيديا، مهاجم فريق سيرفيت السويسري، حقيقة أنباء اقترابه من الأهلي، خلال الميركاتو الصيفي.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت خلال الساعات القليلة الماضية، عن النادي الأهلي في ضم مهاجم سيرفيت خلال الميركاتو الصيفي، بناء على طلب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول، في ظل حاجته إلى مهاجم سوبر.

وقال بيكمان، وكيل مهاجم سيرفيت في تصريحات خاصة لصدى البلد: “غير صحيح طلب الأهلي ضم بيديا، لا يوجد مفاوضات”.

وأشار إلى أن المهاجم الإيفواري بيديا مستمر مع فريق سيرفيت حتى نهاية عقده في صيف 2024 المقبل.

أرقام كريس بيديا مهاجم سيرفيت السويسري

 

المهاجم الإيفواري، البالغ من العمر 27 عامًا، قد شارك الموسم الماضي مع فريق سيرفيت السويسري في 25 مباراة، بواقع 1634 دقيقة، إذ سجل 12 هدفًا وقدم 3 تمريرات حاسمة.

سيرفيت سيرفيت السويسري الأهلى كريس بيديا ميكيل بيكمان أرقام كريس بيديا مهاجم سيرفيت السويسري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أم العريس.. من هي أماني سوكا زوجة عمرو أديب قبل لميس الحديدي؟.. صور

لا يناسب طموحنا.. شقيق أشرف بن شرقي يوجه صدمة لـ بيراميدز.. خاص

مطلب كولر .. وكيل مهاجم سيرفيت يكشف حقيقة اقترابه من الأهلي| خاص

الأهلي يحسم ثالث صفقاته في الميركاتو الصيفية |تفاصيل

للموظفين وأصحاب المعاشات.. حقيقة صرف علاوة غلاء معيشة بقيمة 450 جنيها

فخر إفريقيا| الأهلي يحتل المركز السادس في التصنيف العالمي .. وترتيب صادم للزمالك

أوسوريو طلب خروجه | الزمالك يعلن خبرا مهما بشأن لاعب الفريق

مفاجأة.. قرار جديد يعطل حكما لصالح الخطيب ضد مرتضي منصور.. تفاصيل

ترشيحاتنا

خسارة عدة كيلومترات كل يوم.. توقعات أمريكية باقتراب سقوط أوديسا الأوكرانية

أذكار النوم .. ضع يدك تحت رأسك وردد 5 أدعية تحفظك من السوء

مئات لعبة البط تنتشر في نهر شيكاغو.. لهذا السبب |فيديو

في يومهم العالمي.. ماذا قدم الرئيس السيسي لدعم شباب مصر؟

غرامة 2 جنيه عقوبة السرقة فى قانون العقوبات بهذه الحالة..تعرف عليها

انتبه .. 7 علامات تكشف سرطان الرئة في مراحله الأولى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصفات طبيعية وأعشاب.. علاج الأملاح للحامل والأطفال

محشي قشر التين الشوكي يشعل السوشيال ميديا .. هل ينفع يتاكل بجد؟!

وزير الدفاع يكرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد

طريقة عمل الجلاش الحلو بدون حشو| بأسهل الخطوات

فيديو

ارتفعت 30% .. ماذا يحدث في أسعار الألبان والأجبان

صرف 450 جنيها علاوة غلاء معيشة .. شروط تفعيل القرار

اكتشاف تبديل أوراق في فحص تظلمات الثانوية العامة .. أول رد من التعليم

عمرو مصطفى بينحت .. أورتيجا يكشف حقيقة خلافة مع أوكا وسر ماكينة الخياطة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ