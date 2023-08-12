مطلب كولر .. وكيل مهاجم سيرفيت يكشف حقيقة اقترابه من الأهلي| خاص

كشف الدنماركي ميكيل بيكمان، وكيل الإيفواري كريس بيديا، مهاجم فريق سيرفيت السويسري، حقيقة أنباء اقترابه من الأهلي، خلال الميركاتو الصيفي.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت خلال الساعات القليلة الماضية، عن النادي الأهلي في ضم مهاجم سيرفيت خلال الميركاتو الصيفي، بناء على طلب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول، في ظل حاجته إلى مهاجم سوبر.

وقال بيكمان، وكيل مهاجم سيرفيت في تصريحات خاصة لصدى البلد: “غير صحيح طلب الأهلي ضم بيديا، لا يوجد مفاوضات”.

وأشار إلى أن المهاجم الإيفواري بيديا مستمر مع فريق سيرفيت حتى نهاية عقده في صيف 2024 المقبل.

أرقام كريس بيديا مهاجم سيرفيت السويسري

المهاجم الإيفواري، البالغ من العمر 27 عامًا، قد شارك الموسم الماضي مع فريق سيرفيت السويسري في 25 مباراة، بواقع 1634 دقيقة، إذ سجل 12 هدفًا وقدم 3 تمريرات حاسمة.