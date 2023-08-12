أحمد المسلماني: مشكلة اللاجئين من الأزمات الخطيرة والكبيرة في العالم المعاصر.. فيديو

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن أزمة اللاجئين من الأزمات الخطيرة والكبيرة في العالم المعاصر.

وأضاف «المسلماني»، خلال تقديمه برنامج "الطبعة الأولى"، عبر فضائية "الحياة": "كل يوم هناك لاجئون جدد يدخلون قائمة اللاجئين حول العالم"، لافتا: "الظاهرة تجد الأعداد في تزايد بشكل يومي وكل يوم ينزح لاجئين جدد بسبب استمرار الحروب وهجمات الارهاب والجفاف".

وأشار: "مصر تستضيف 9 ملايين لاجئ على أرضها"، موضحا: "رؤية الدولة المصرية لقضية اللاجئين في العالم تحقيق مقاربة شاملة وإنهاء النزاعات وتوفير الاحتياجات وإنهاء الحروب والإرهاب وكل سبب يدعو للهجرة غير الشرعية".

وأوضح: "عام 2021 كان العالم فيه 90 مليون لاجئ، لكن في مايو 2023 أصبح هناك 110 ملايين لاجئ"، مشيرًا: "المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وأشاد بمجهود مصر في عهد الرئيس السيسي ومعاملة اللاجئين في مصر بشكل متميز وكفء وإنساني".