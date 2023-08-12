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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحمد المسلماني: مشكلة اللاجئين من الأزمات الخطيرة والكبيرة في العالم المعاصر.. فيديو

المسلماني
المسلماني

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن أزمة اللاجئين من الأزمات الخطيرة والكبيرة في العالم المعاصر.

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وأضاف «المسلماني»، خلال تقديمه برنامج "الطبعة الأولى"، عبر فضائية "الحياة": "كل يوم هناك لاجئون جدد يدخلون قائمة اللاجئين حول العالم"، لافتا: "الظاهرة تجد الأعداد في تزايد بشكل يومي وكل يوم ينزح لاجئين جدد بسبب استمرار الحروب وهجمات الارهاب والجفاف".

 

وأشار: "مصر تستضيف 9 ملايين لاجئ على أرضها"، موضحا: "رؤية الدولة المصرية لقضية اللاجئين في العالم تحقيق مقاربة شاملة وإنهاء النزاعات وتوفير الاحتياجات وإنهاء الحروب والإرهاب وكل سبب يدعو للهجرة غير الشرعية".

 

وأوضح: "عام 2021 كان العالم فيه 90 مليون لاجئ، لكن في مايو 2023 أصبح هناك 110 ملايين لاجئ"، مشيرًا: "المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وأشاد بمجهود مصر في عهد الرئيس السيسي ومعاملة اللاجئين في مصر بشكل متميز وكفء وإنساني".

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