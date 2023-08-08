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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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المسلماني: العلاقات بين مصر وإريتريا قوية للغاية

الإعلامي أحمد المسلماني
الإعلامي أحمد المسلماني

أكد الإعلامي أحمد المسلماني، أن العلاقات بين مصر وإريتريا علاقات قوية للغاية، حتى أن الرئيس الإريتري زار مصر عدة مرات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال المسلماني، خلال تقديمه برنامج "الطبعة الأولى"، عبر فضائية "الحياة"، أن اريتريا دولة هامة بالنسبة لمصر، على ساحل البحر الأحمر، مؤكدا أن اريتريا عضو مراقب في الجامعة العربية.

وتابع مقدم برنامج "الطبعة الأولى"، أن اريتريا بعد الحرب الروسية الأوكرانية، اتخذت موقفا داعما لروسيا، مؤكدا أنها لم تصوت ضد الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث إنه خلال هذا العام قام الرئيس الإريتري بزيارة روسيا.

 

تتمحور في أمن القرن الأفريقي

وأشار أحمد المسلماني الى أن اريتريا دولة مؤثرة في افريقيا، مؤكدا أن المناقشات التي تتم بين الرئيس السيسي والرئيس الاريتري تتمحور في أمن القرن الأفريقي، وأمن البحر الأحمر، إضافة إلى قضايا التنمية.
 

احمد المسلماني مصر إريتريا الرئيس عبد الفتاح السيسي ساحل البحر الأحمر الجامعة العربية

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