المسلماني: الذكاء الاصطناعي أخطر شيء بالقرن الـ 21.. ويمكن أن يدمر الحضارات

أكد الإعلامي أحمد المسلماني، أن تدمير الحضارات هو أخطر تكنولوجيا موجودة في عصرنا الحالي، مشيرا إلى أن الذكاء الإصطناعي هو أخطر شيء في القرن الـ 21 وفقا لما صرح به ايلون ماسك.

وقال المسلماني، خلال تقديمه برنامج "الطبعة الأولى"، عبر فضائية "الحياة"، أن ايلون ماسك أكد أنه لا بد من وجود ضوابط لتحكم عملية الذكاء الإصطناعي، حتى لا تصبح خطرا على الحضارات.

مخاطر الذكاء الاصطناعي على الحضارات

وتابع مقدم برنامج "الطبعة الأولى"، أن هناك منافسات عنيفة في مجال الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن مخاطر الذكاء الاصطناعي على الحضارات مخاطر جادة.