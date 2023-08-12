إمبراطورية مشمش.. محمد الباز يكشف كلمة السر في أزمة السجائر

‏قال الإعلامي محمد الباز، إن أزمة السجائر مزعجة ونعلم أن السجائر مضرة بالصحة ولكن الأمر ليس له علاقة بالصحة وإنما له علاقة بالاقتصاد.

‏وتابع ‏خلال برنامج "آخر النهار"، المذاع عبر شاشة "النهار"، أن السجائر يتم تخزينها وهناك يد خفية لها علاقة بالموضوع، مضيفا عندما يذهب المواطن لشراء علبة السجائر التي سعرها 24 جنيها تباع له بحوالي 50 أو 55 جنيها، لكن وزارة الداخلية تقوم بجهود كبيرة في ضبط محتكرين السجائر، ولكن فيما يبدو أن هناك محتكرين كبار جدا في السوق.

‏وأضاف الباز أن هناك صفحة على موقع التواصل الاجتماعي Facebook اسمها “شركة جوهرة باب البحر- مشمش”، وهناك منشور في هذه الصفحة مكتوب فيه "تم نفاذ كمية الأصناف السجائر المصري ومواعيد صرف حصة الشركة الشرقية يوم الخميس والإثنين من كل أسبوع وباقي الأصناف يوميا عدا الجمعة بنفس الأسعار وانتظروا إشعار جديد بوجود كمية جديدة قريبا وبرجاء الالتزام بالدور ومراجعة النقدية والبضاعة قبل المغادرة ونحن غير مسؤولين عن فقدان أي متعلقات شخصية".

وتابع: "دي إمبراطورية مشمش وأنا حاسس إني في فيلم أرض الخوف وهناك لعب ظاهر في سوق السجائر ونطالب المسؤولين بحل الأزمة".