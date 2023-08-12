قرارات جديدة بشأن أسعار السجائر.. المالية تكشف حقيقة فرض ضريبة وإجراءات للشرقية للدخان

تعمل الشركة الشرقية للدخان، على توفير كميات كبيرة من السجائر وضخها في الأسواق لسد حالة الطلب الكبيرة على السجائر، كمحاولة لضبط الأسواق في ظل احتكار بعض التجار للسجائر على أمل لرفع أسعارها خلال الفترة المقبلة بسبب فرض ضرائب جديدة، ما تسبب في حالة ارتفاع غير رسمية في أسعار السجائر، في انتظار فرض الضريبة الجديدة.

وقال المهندس هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان، إن الشركة تبيع السجائر للموزعين بأقل من 24 جنيها للعلبة، لتصل إلى المستهلك بالسعر المعلن، مؤكدا أن الشركة اعتادت من التجار، في شهر يونيو ويوليو، تخزين السجائر لتحقيق مكاسب إضافية، اعتقادا منهم أنه سيتم إعلان زيادة الضريبة على السجائر خلال هذه الفترة.

أسعار السجائر

قرارات جديدة للشرقية للدخان

وأضاف أمان، خلال تصريحات إعلامية، أن الشركة الشرقية، تتبع نظام في توزيع السجائر، حيث تختلف نسب التوزيع في شهر رمضان، كما تختلف نسب توزيع السجائر في فصل الصيف عن الشتاء، ولكن بسبب الأزمة الأخيرة، فسوف يتم طرح من 7 إلى 8 ملايين علبة سجائر، وزيادة المعروض بالسوق، حتى يتم ضبط أسعار السجائر بجانب تشديد الحملات الرقابية.

وشدد أمان، على أن سعر السجائر هو 24 جنيه للعلبة، ولا توجد زيادات متوقعة حاليا، وعندما يكون هناك زيادة في أسعار السجائر، سوف تعلن الشركة بشكل واضح عن ذلك، مطالبا المستهلين بمراجعة الكود الموجود على علبة السجائر لمعرفة السعر الحقيقي، وعد شراء بأكثر من السعر المعلن.

وأوضح أن حصة الشرقة الشرقية للدخان في السوق المصرية من 70 لـ 75%، متابعا: "جزء كبير من التجار مش مسجلين لدى الشركة، وعندهم كميات ما بين مهربة إلى سجائر تابعة لشركة الشرقية ولكن جمعوها من السوق ووضعوها في المخازن حتى يتحكموا في الأسعار".

أسعار السجائر

لا ضرائب جديدة على السجائر

من جانبها، أكدت وزارة المالية أنه لم يتم فرض أي ضرائب جديدة على أسعار السجائر المحلية أو المستوردة التى تباع بالسوق المحلية لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحى أو الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، موضحة أنه لا يجوز فرض أي ضريبة جديدة إلا بنص قانوني بعد موافقة مجلس النواب.

وأضافت المالية في بيانها، أن القرار الوزاري الجديد، مجرد قرار تنظيمي من وزير المالية يتعلق بإحلال الخزانة العامة للدولة محل «التأمين الصحى الحالي» فى تحصيل النسبة المقررة سابقًا من الضريبة المفروضة من قبل على السجائر، لحين صدور تعديل تشريعي لإحلال «التأمين الصحى الشامل» محل «التأمين الصحى الحالي»، بما يعنى أن الـ 40 قرشًا المخصصة من حصيلة ضريبة القيمة المضافة المفروضة على السجائر، ليست جديدة، وكان يتم تحصيلها منذ عام ٢٠١٧ لصالح «التأمين الصحى الحالى».

وأضافت أنه بتطبيق «التأمين الصحى الشامل» فى بعض المحافظات كان لزامًا على وزارة المالية إصدار قرار بتخصيص مبلغ يعادل نسبة سكان محافظتى الأقصر وبورسعيد لسكان الجمهورية وفقًا لآخر إحصاء بالجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء فى تاريخ تطبيق «التأمين الصحى الشامل» بالمحافظتين، على أن يطبق ذلك بكل المحافظات على التوالى وفقًا لتاريخ تطبيق المنظومة الجديدة بها.

أسعار السجائر

أسعار السجائر الرسمية

أما عن أسعار السجائر الرسمية في الأسواق فهي كالتالي: